'Hermanan' Isaac y Santiago su pasión por la música - Noroeste

TALENTO INFANTIL

'Hermanan' Isaac y Santiago su pasión por la música

Los hermanaos Pérez Jacobo son alumnos destacados del Instituto Chapultepec, en lo académico, la música y el deporte

Nelly Sánchez

23/07/2018 | 12:57 AM

Hace poco más de seis años, Isaac Pérez Jacobo estaba con su familia en la fiesta deportiva del Instituto Chapultepec, donde estudia, cuando la banda de guerra interpretó el Himno Nacional. Esa música lo impactó tanto que le preguntó a su mamá por qué sus compañeros tocaban ahí.

"Porque están en una banda", le respondió, y él volvió a preguntar. ¿Y yo puedo entrar? La respuesta fue que sí. Entonces ingresó a la Escuela de Música del ICh, cuyo trabajo inspiró a su hermano pequeño, Santiago Pérez Jacobo.

Ahora Isaac destaca en las percusiones y Santiago en el violín. Ambos son alumnos sobresalientes del instituto, y se han comprometido con toda una serie de actividades vespertinas, como Kumon y Taekwando.

Los hermanos encontraron en la música un espacio de desarrollo.

Sobresalir a su corta edad

Isaac cumplía siempre con sus actividades, cuando tuvo la necesidad de tener una mayor responsabilidad. La encontró en la música. Hoy, a sus 13 años es un niño destacado.

"La música me gustó porque me dio más conocimientos. Todo el tiempo pensaba en música, en todos lados, los primeros días sólo pensaba en Do Re Mi Fa Sol,me motivé y sigo yendo, eso fue hace casi 6 años", cuenta.

Su maestro es Fernando Correa, principal de percusiones de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y maestro de la Escuela de Música del Instituto Chapultepec.

"Decidí estudiar percusión porque la única música que escuchaba eran tambores y batería y me gustaba mucho, mi papá toca batería y él me inspiró, además los instrumentos de percusión son muchos, entre otros la marimba, el triángulo, platillo y el bombo que me gustan mucho".

Tocar música, considera, ha sido una responsabilidad importante, pues le gusta que el público vea su avance cada vez que participa en un concierto y porque eso lo hace sobresalir a su corta edad.

"Recuerdo que en el primer concierto que participé, que fue en el teatro Pablo de Villavicencio, había muchísima gente, y lo único que hice fue concentrarme en las notas, contaba los tiempos en mi mente, no pensaba en el público porque podía equivocarme", cuenta.

"Al final me sentí conforme con lo que hice y me sentí bien con los aplausos que recibí".

Isaac Pérez Jacobo

Al tocar experimenta libertad. De hecho, dice, lo que más le gusta es poder tocar lo que desea, hasta improvisar alguna sinfonía.

"También me gustaría tocar temas de películas, una que me gustó mucho fue Piratas de Caribe, me gustó mucho tocarla con mis compañeros".

Hace dos años, él y otros compañeros de música del instituto, fueron invitados por el maestro Gordon Campbell a participar en un concierto de la temporada que organizaba en Mazatlán. Esa experiencia le resultó inolvidable pues por el Teatro Ángela Peralta han pasado grandes figuras de la música.

"Estábamos tocando, nos aplaudieron muchísimo y al salir nos recibieron con dinero", dice sorprendido.

Y es que, nunca le habían pagado pero el trabajo que hicieron fue profesional y en un concierto de aproximadamente una hora que estuvo completamente lleno.

Admirador de la música de Beethoven y Mozart, a Isaac le agrada que su hermano pequeño siga sus pasos.

"Me siento muy admirado al saber que Santiago quiera seguir mis pasos, estoy conforme con la decisión que tome, porque al mismo tiempo es música y es un gran trabajo para uno mismo".

Santiago Pérez Jacobo

'Quiero ser un gran violinista'

Santiago tiene 9 años, pasó a cuarto de primaria y su interés por la música se dio porque se inspiró en su hermano.

Hace tres años entró a la Escuela de Música del ICh, con la guía del maestro Carlos Guadarrama y toca violín.

"Me gusta el violín porque me gustan las cuerdas y porque suena bonito, es difícil algunas veces y otras fácil. Al inicio se me hacía complicado porque era principiante, pero me motivaba dar muchos conciertos, ser un buen músico y que las personas digan que toco bien".

Su primer concierto fue memorable, pues el en Pablo de Villavicencio tocó dos piezas de películas que le gustan mucho, Star Wars y Los coristas, entre otras, frente a un público con el que supo controlar los nervios.

"Para tocar frente al público, voy a dar tres consejos: primero, no entres en pánico, después no trates de gritar y por último, no hables".

Son consejos que nadie le dio, que se le ocurrieron en ese momento, pero que le hacen estar tranquilo.

"Cuando toco el violín siento inspiración y al llegar a tocar en el concierto pienso que si no hubiera practicado no hubiera tocado un concierto, ni cumplido mi sueño de tocar".

Por eso es cumplido en sus clases y sus ensayos. Dos veces por semana en periodo escolar y todos los días en verano.

"Para cumplir con mis tareas y ensayos, pues me organizo porque si no, voy a andar a la carrera y luego se me olvida".

Después de la escuela, comparte, va a comer, hace la tarea, en las tardes a lo largo de la semana, toma sus clases de violín, va a Taekwando, ajedrez, kumon y basquetbol.

Al inicio, soñaba con tocar música porque veía a su hermano, pero cuando supo que había clases de violín eligió el instrumento, pues en su familia, su tío Daniel lo tocaba.

"Yo espero ser un gran violinista, ser una gran persona, enseñar a las personas, que cumplan sus sueños de la música y si quieren ayuda, yo les ayudo", dice.

La música les ha favorecido

Mariela Jacobo, mamá de los pequeños, asegura que ambos están muy motivados por la música y para ella y su esposo, Édgar Pérez, es muy importante que se pongan metas y apoyarlos.

"Donde les veamos potencial, mantenernos con ellos. Si ellos quieren, nosotros ahí estamos y mientras podamos, darles la oportunidad", asegura.

"A nosotros nos tiene muy contentos poder encontrar en el Instituto esa calidad de educación musical, porque no nada más es venir a tomar una clase, tienen excelentes maestros, con una excelente actitud y cuidado con lo que les enseñan a los niños, y lo digo porque mi esposo y yo estudiamos música de chicos y vemos la calidad".

En ambos casos, sus hijos practican un deporte que es individual, pero en música hacen trabajo de equipo.

"Aunque Santiago está con violín, al preparar una pieza e integrarse a una orquesta, tiene que cumplir con su función y estar atento a lo que los demás están haciendo, tener sus entradas, seguir una dirección", comenta.

"A Isaac, por su personalidad le ha favorecido mucho estar en las percusiones, porque necesitaba trabajar en equipo y desarrollar la motricidad gruesa, por eso lo motivamos a irse por la percusión. Santiago necesitaba motricidad fina, por eso elegimos violín. Entendimos sus necesidades".

La música: detonadora de desarrollo

Victoria Tatto, directora de Arte y Cultura del Instituto Chapultepec, dice que tanto Fernando Correa como Carlos Guadarrama son músicos que tienen más allá de una maestría en música.

"Siempre fuimos ambiciosos de tener lo mejor, la mejor formación académica con maestros de música, tenemos claro que la música no es entretenimiento, sino un detonador de desarrollo, no podíamos exponerlos a tener maestros que no estuvieran realmente preparados", asegura.

"La música es un medio de formación, hay una transferencia de lo que se logra con la música a otras áreas del desarrollo como la lectura, las matemáticas, la música es un lenguaje y es lenguaje matemático".

Isaac, comenta, tiene primer lugar en su salón, y Santiago es un niño muy disciplinado, no falta a sus clases, siempre está sonriendo. Sus tardes son muy organizadas y en todo destacan.

"Académicamente están muy bien los dos y eso tiene que ver con una atención familiar muy puntual, una buena escuela que es el Instituto Chapultepec y la parte que aporta la música, que es un detonador de desarrollo".

