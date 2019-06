Hermanos Russo revelan lo que se verÃ¡ en reestreno de Avengers: Endgame

Marvel continúa sus esfuerzos para convertir a Avengers: Endgame en la película más taquillera de la historia y una de las estrategias es el reestreno que mostrará escenas inéditas.

​A través de Twitter, los hermanos Russo invitaron a los fans de los superhéroes a ir al cine para ver el material extra que incluyeron en la película y también revelaron detalles de las escenas inéditas que se proyectarán en pantalla.

Make sure to get to the theater to see the re-release of #Endgame on the big screen for the very last time! Also, you’ll get an exclusive sneak peek at the first 2 minutes of Spider-Man Far From Home! And a deleted scene starring the Hulk! There may also be a few surprises... pic.twitter.com/OAUmPPfVRX