Hija de activista denuncia agresión física y sexual por la Policía Municipal de Culiacán

La hija del activista Salomón Monárrez Meraz relató lo que vivió cuando se encontraba en la zona del hospital del Issste intentando pasar corriente a la batería de su camioneta, que estaba sobre la banqueta, cuando fue interceptada por un operativo víal

Belem Angulo

CULIACÁN._ Rocío Monárrez Félix, hija del activista Salomón Monárrez Meraz, señaló haber sido víctima de violencia física y sexual por parte de elementos de la Policía Municipal.

Las agresiones físicas, efectuadas por los agentes, quedaron evidenciadas en un video que circula en redes sociales, en donde se ve a un elemento presionando a Rocío contra una barda.

"Fui agredida por elementos de Tránsito Municipal y Policía Municipal", reveló en una conferencia a medios de comunicación que se instaló en el Palacio municipal.

El pasado miércoles, Rocío se encontraba en la zona del hospital del Issste intentando pasar corriente a la batería de su camioneta, que estaba sobre la banqueta, cuando fue interceptada por un operativo víal.

"Llegó el operativo y no me fue permitido pasarle corriente. Intenté hablar con el comandante y me dijo que no había tolerancia para nadie. La grúa ya estaba encima de la camioneta", recordó.

"Llegó un agente municipal que comenzó a agredirme, comenzó a golpearme, comenzó a estrellarme contra una reja, y me decía 'Te estás resistiendo'. En ningún momento puse resistencia".

Después de ser sometida, Rocío fue llevada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en donde aseguró sufrió hostigamiento sexual.

"Fui trasladada a los separos de la policía municipal. Tuve acoso sexual por las horas que estuve detenida", mencionó.

Después de 12 horas retenida y el pago de una multa de 5 mil pesos, fue liberada.

Agregó que responsabiliza al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro por las agresiones sufridas durante su detención.

"El Alcalde nunca quiso el diálogo, el Alcalde actuó con su gente de una manera prepotente, directa, entonces yo lo hago responsable a él de lo que me pase a mí y a mi familia", dijo.