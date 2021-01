Pleito por la herencia

Hija de Joan Sebastian acusa a sus hermanos de dejarla sin herencia

Juliana Figueroa dice que sus hermanos no le dejaron ‘ni un calcetín’ de la herencia de su padre

Noroeste / Redacción

A cinco años de la muerte de Joan Sebastian sus hijos aún no logran llegar a un acuerdo para repartir la herencia del cantautor.

En un principio se dijo que Joan no dejó testamento; miembros de la familia Figueroa han señalado a su hijo, José Manuel Figueroa, como uno de los principales beneficiarios de la fortuna y bienes de Joan, incluso lo han acusado de dejar en la calle a sus sobrinos y de omitir a su hermano, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, en la lista de beneficiarios.

Hace unos días Juliana Figueroa, hija del intérprete se sumó a las acusaciones, pero no solo señaló a José Manuel, sino al resto de sus hermanos, de quien dijo sentirse avergonzada de compartir un vínculo, pues prácticamente los acusó de ladrones.

Juliana con su mamá Érica Alonso y su padre Joan Sebastian.

En su cuenta de Instagram Juliana compartió un video donde explicaba que uno de sus hermanos le quitó una casa en Cuernavaca; también dijo que estaba harta de quedarse callada ante la injusticia y la manera arbitraria en la que sus hermanos se adueñaron de la herencia de Joan Sebastian.

Poco tardó Joana Figueroa, hermana de Juliana, en desmentir a Juliana asegurando que busca desunir a la familia.

Como respuesta a las afirmaciones de Joana, Juliana le respondió con un video, en el que evidencia la desigualdad con la que se repartieron los bienes de su padre. También reafirmó su derecho a las propiedades que en vida les dejó Joan y lo que a ella le corresponde por ley.

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”.

Juliana y su madre, Érica Alonso, temen que el resto de los hermanos Figueroa puedan quitarles su casa en Texas.