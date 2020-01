Hija de Ozzy Osbourne desmiente rumores sobre la salud del cantante

Kelly Osbourne, hija del vocalista de Black Sabbath, compartió un mensaje en el que niega que su padre esté muriendo.

Noroeste / Redacción

02/01/2020 | 09:03 AM

Los rumores de que Ozzy Osbourne se encuentra en grave estado de salud fueron desmentidos por su hija Kelly Osbourne, quien en redes sociales confirmó que su padre se encuentra bien y reclamó a los medios de comunicación que aseguraron que el cantante, conocido por formar parte de Black Sabbath, se encontraba en “su lecho de muerte”.

En una historia de Instagram, la cantante compartió un texto en el que explica que luego de almorzar con su familia visitó a su padre y estuvo con él el resto del día, además considera repugnante que difundan información falsa sobre el estado de salud del músico.

“Salí a almorzar con mi familia y luego pasé el resto del día riendo, pasando el rato con mi papá. Vengo a casa a leer artículos repugnantes acerca de mi papá, que supuestamente está en su “lecho de muerte”.

"A veces los medios me enferman".

Ver esta publicación en Instagram Nothing better then a cuddle from my Dadda!!! 💜 Una publicación compartida de Kelly Osbourne (@kellyosbourne) el 28 Oct, 2019 a las 4:42 PDT

Para finalizar, la también actriz aceptó que la salud de su padre se ha visto desgastada, pues durante el último año tuvo que ser internado en el hospital un par de veces; sin embargo, se ha recuperado satisfactoriamente.

"No es secreto que mi papá ha tenido un año duro en cuanto a su salud, pero venir con esto es una mierda total”, se lee al final del mensaje.

Ozzy Osbourne es un músico y compositor británico que formó parte de la banda británica Black Sabbath, pero también tuvo éxito en su carrera como solista que comenzó a principios de los años 80.

Como parte de la legendaria agrupación, Osbourne grabó nueve discos de estudio, de los cuales algunos como Paranoid y Sabbath Bloody Sabbath fueron considerados por expertos como los pioneros del heavy metal.

Ver esta publicación en Instagram Please wish a very Happy Birthday to Tommy below Una publicación compartida de Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne) el 30 Dic, 2019 a las 8:16 PST

En febrero del año pasado, el músico tuvo que cancelar su gira por Europa e ingresó al hospital para atenderse por complicaciones de una gripa, unos meses después volvió a posponer conciertos por una cirugía extensa en la columna vertebral y el cuello.

Durante casi todo el año, el músico estuvo entrando y saliendo del hospital, lo que provocó especulaciones en los medios sensacionalistas y tuviera que desmentir rumores en varias ocasiones.

"No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban", dijo el músico de 70 años, en un video publicado en sus redes sociales en octubre de 2019.