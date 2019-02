Hija de Pedro Infante denuncia que película de Netflix no estaba en el contrato

Lupita Infante hace un llamado a Netflix para ver el proyecto y que las cosas queden claras

Noroeste / Redacción

16/02/2019 | 09:42 AM

Lupita Infante, hija de Pedro Infante, dijo que el proyecto de ficción anunciado por Netflix, basada en las canciones del "Ídolo de Guamúchil", no respeta un contrato que se firmó hace cinco años.

En conferencia de prensa, indicó que el acuerdo firmado en su momento con un intermediario de nombre Frederik Reeder, era para hacer una obra de teatro y dijo desconocer si esta persona o algunos otros productores fueron quienes decidieron el cambio, citó vanguardia.com.

La cinta anunciada por la plataforma digital lleva por título "Como caído del cielo", que protagonizará Omar Chaparro, bajo la dirección de Pepe Bojórquez ("Más sabe el diablo por viejo").

"Me enteré de la película hasta fines de diciembre y ya se iba a terminar el tiempo del contrato (septiembre próximo) y la verdad es que no se respetaron los acuerdos.

"(Frederik) Tiene una obra de teatro, hablamos, quedamos en eso, pero sí se pensaba de teatro pasarla a cine. Además, cambian todo el contexto de las cosas, la verdad, si tú hablas con un productor normal de échame la mano, voy a hacer esto, y tú confías y de repente te dicen que lo van a hacer mundial, pues dónde está lo que hablamos", explicó.

Reiteró que su obligación es cuidar todo lo que se haga de Pedro Infante y, hasta la fecha, nadie del proyecto se ha comunicado con ella.

Y aclaró que Chaparro es su amigo, al que quiere mucho.

"Sé que admira mucho a Pedro Infante. Hay gente que dice que está padre y otra que no le gusta, pero yo lo quiero mucho, me gusta, lo he visto disfrazado y haciendo cosas y tiene un corazón del tamaño del mundo, eso sí tiene de Pedro Infante", subrayó.

La hija del fallecido actor y cantante hizo un llamado a Netflix para ver el proyecto y que las cosas queden claras.

"Me gustaría tener contacto con ellos, soy la que defiende el honor de Pedro Infante, a lo mejor lo quieren bajar de alguna manera que no cuidara y para mí ese es uno de los temores, que no cuidaran su galanura, hermosura, un desnudo, si es algo de juego, digo, es una ficción, pero que sea cuidado.

"(Sobre un decisión legal) Todavía no queremos decir, porque a lo mejor me dan un beso y dicen qué se necesita, sólo es quedar los puntos sobre las íes", aclaró.

Lupita Infante adelantó que se sigue trabajando en una serie de Televisa bajo la supervisión de Emilio Larrosa, del cual se reserva detalles.