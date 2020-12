Hijo de Arturo Montiel reacciona a acusaciones de César D'Alessio

A través de un comunicado, uno de los hijos del ex Gobernador del Estado de México negó ser responsable de los ataques a César D’Alessio y su novia Renata Escorcia

Noroeste / Redacción

La madrugada del miércoles, César D'Alessio, el hijo menor de Lupita D'Alessio, denunció por medio de sus redes sociales haber sido golpeado por el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, sin embargo, la familia del político priista negó los hechos.

A través de un comunicado, uno de los hijos de Arturo Montiel negó ser responsable de los ataques a César D’Alessio y su novia Renata Escorcia.

“Rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra”, empieza el comunicado, según leyó la periodista Flor Rubio en el programa matutino Venga la Alegría.

'Cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado, sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros', se puede leer en el escrito, de acuerdo a quien.com.

El hijo de Arturo Montiel también expresó en dicho comunicado que espera que tras las acusaciones hechas por César D’Alessio, su familia no sea objeto de señalamientos, discriminación o intolerancia.

A través de una serie de videos que difundió en su cuenta de Instagram, César D´Alessio denunció haber sido brutalmente golpeado y sacado a la fuerza de la casa del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, a donde asistió porque fue contratado para ofrecer un show de tres horas.

En los videos se aprecia a D'´Alessio ensangrentado mientras explica que, sin algún motivo aparente, tanto el político como sus hijos lo golpearon. Dijo que mientras eso pasaba, encerraron a su novia en un coche.

'No hubo motivo específico para que me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes; no voy a parar hasta que se haga justicia, el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chin**da', dijo a punto de llorar.

“Familia, nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo, si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí. El señor Arturo Montiel, él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y sus hijos me hicieron esto”, agregó visiblemente alterado.

Finalmente, César compartió en Instagram un comunicado en el que informa que, por recomendación de sus abogados, por el momento debe cuidar sus declaraciones, por lo que evitará hablar del tema ante los medios de comunicación.

A la opinión pública y medios de comunicación: Antes que nada quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón las muestras de cariño y solidaridad que he recibido después de los desafortunados acontecimientos que viví la noche de ayer. Las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron motivadas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad física e incluso mi vida”, declaró el joven músico.