Hijo de Gustavo Cerati recuerda la Ãºltima conversaciÃ³n que tuvo con su padre

Hijo de Gustavo Cerati recuerda la última conversación que tuvo con su padre

Hoy se conmemoran cuatro años de la muerte del ex vocalista de Soda Stereo

Noroeste / Redacción

"No nos vamos a ver por un largo tiempo", le dijo Gustavo Cerati a su hijo en mayo de 2010, cuando el joven tenía 16 años. Tras el concierto del 15 de mayo, el ex vocalista de Soda Stereo sufrió el ACV que lo dejó en coma hasta su muerte.

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrado a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso", contó Benito Cerati en el programa Podemos hablar.

Para el joven artista fue "una buena despedida, un buen cierre".

