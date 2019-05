Hijo de periodista asesinado en Tamaulipas exige a AMLO justicia para su padre [VIDEO]

Carlos Domínguez Ramírez, hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez pidió ayuda para que se avance en las investigaciones del crimen de su padre

02/05/2019 | 11:57 AM

Carlos Domínguez Ramírez, hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado el 13 de enero del 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pidió ayuda este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en las investigaciones del crimen de su padre.

“Estoy desesperado, tengo miedo, vengo a solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo”, dijo el hijo del periodista asesinado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Domínguez Ramírez reclamó a López Obrador que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) postule como candidata plurinominal a diputada local a Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Esta mujer es hermana del ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, a quien Domínguez Ramírez señaló como el responsable de la muerte de su padre, quien lo investigaba por estar supuestamente involucrado en una red de desvíos de 600 millones de pesos a través de empresas fantasma.

El hijo del periodista Carlos Domínguez pidió al presidente de México, @lopezobrador_, esclarecer el asesinato de su padre quien, según sus declaraciones, documentaba casos de corrupción. pic.twitter.com/vzAa3xVcXh — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 2 de mayo de 2019

“Una mente perversa ordenó poner a mi padre en una lista de sentenciado a muerte. Se dicen muchas cosas del brutal asesinato de Carlos Domínguez, quien fue apuñalado en 24 ocasiones en frente de mis sobrinos, su cuñada, un bebé de 8 meses y cuatro años. En pleno centro de la ciudad, a la luz del día”, aseguró el hijo del periodista.

“Pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente al anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas”, afirmó.

“¿Por qué las investigaciones no atrapan al culpable? ¿Por qué protegen a una de sus hermanas? Exijo justicia para mi padre y para todos ustedes”, cuestionó y pidió el hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez.

¿Por qué no alcanza la justicia a esta persona? ¿De qué impunidad goza?, quisiera también entender ¿por qué se le da oportunidad?, ¿por qué el partido del presidente da la hermana de Cantú Rosas, la posibilidad de un cargo de elección, una diputación?”, increpó.

“Hasta hoy, las indagatorias que se siguen por parte de los organismos de procuración de justicia, acerca del asesinato de mi padre, Carlos Domínguez, un periodista con más de 40 años de trayectoria, no satisfacen el dolor que sentimos su familia y el gremio periodístico”, dijo el joven.

“Sí ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, pero no se quita el sabor amargo, ese sentir ríspido a injusticia que te impregna cada mañana al saber que existe allá afuera en libertad, en las calles, al autor intelectual”, abundó Domínguez Ramírez.

En respuesta, López Obrador indicó que solicitará al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que atienda el caso.

“Vamos a que se atienda tu asunto hoy mismo, que Jesús [Ramírez Cuevas] nos ayude para que lo vea la Secretaría de Gobernación [Segob] y se haga la solicitud. Debe estar este asunto en la Fiscalía General, también, que se haga el trámite para el Fiscal General, Alejandro Gertz”.

“Póngase en mi lugar como víctima, tengo miedo porque detrás de esta candidatura hay una negociación para seguir protegiendo al asesino de mi padre”, respondió el hijo del periodista.

“Nosotros no nos metemos en esta parte electoral, pero estás en todo tu derecho de expresarlo y que la autoridad competente intervenga”, abundó el Mandatario nacional.

“Nosotros no protegemos a nadie, sí venimos luchando desde hace muchos años, pero no para que haya corrupción e impunidad. Hay problema de violencia de periodistas que no se debe permitir, se le tiene que dar protección a los periodistas y tiene que terminarse la impunidad”, dijo López Obrador.

“Pero primero, este hecho se cometió en el gobierno pasado, lamentablemente, segundo es un asunto partidista, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de que no haya impunidad sea quién sea”, agregó el presidente.

“Vamos a que haya justicia, si hay pruebas, no hacer juicios sumarios en los medios, sino existen elementos, pruebas, hay que esperar. Entonces nosotros vamos a atender esto, ya lo estamos haciendo, es lo que puedo comentar y garantizar la libertad de ustedes los periodistas”, concluyó el mandatario nacional.

Domínguez Rodríguez fue asesinado de 24 puñaladas mientras se encontraba a bordo de su vehículo, en el que también viajaba su familia. Era originario del estado de Veracruz, pero desde hace muchos años radicaba en Tamaulipas. El periodista, de 69 años de edad, escribía una columna política y trabajó en El Diario de Nuevo Laredo.