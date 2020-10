Hijos de AMLO inauguran primera sucursal de su empresa Chocolates Finca Rocío

Noroeste / Redacción

Los tres hijos mayores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la primera sucursal de su marca "Chocolates Finca Rocío", en ubicado en la calle República de Guatemala, número 20, colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El político tabasqueño tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto, a quien procreó con su actual cónyuge, Beatriz Gutiérrez Müller.

Según lo reportó la revista Clase, a un año de su puesta en el mercado, la empresa propiedad de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, informó en sus cuentas de las diversas redes sociales, la apertura de la primer sucursal, misma que se ubicará en el "Círculo Mexicano" del Centro Histórico de la capital de la República.

En una publicación en su cuenta de la red social Instagram, "Chocolates Finca Rocío" invitó al público en general a visitar su tienda en horario de 11:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.

"Siempre es un placer recibirlos en nuestra tienda, si no conoces visítanos en: República de Guatemala 20 en el Centro Histórico de la Ciudad de México", escribió la empresa, acompañado de un video de un minuto de duración.

"Chocolates Finca Rocío" -nombre homónimo de la propiedad ubicada en Tabasco que Rocío Beltrán Medina heredó a sus tres hijos antes de morir en el año 2003- ofrece un producto con el concepto "Tree to Bar", el cual controla todo el proceso, desde que es sembrado hasta la creación de las barras, mismas que se realizan en un taller de la colonia Roma Norte.

Según la revista Clase, las barras contienen 60, 70 u 85 por ciento de cacao. Además, en la primera sucursal de la empresa de los hijos de López Obrador -ubicada en un edificio que data del Siglo XIX, propiedad de Grupo Habita-, también se comercializa chocolate de mesa para tomar frío o caliente, así como paletas de hielo glaseadas.

El 8 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumpliría con la presentación de su declaración patrimonial.

Asimismo, el Mandatario nacional aseguró que no ha adquirido ningún bien y que el dinero de su salario como titular del Poder Ejecutivo Federal lo administra su esposa, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller.

“La voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nomás donde me pagan y eso lo administra Beatriz [...] Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí. Creo que se puede vivir con lo indispensable y así voy a seguir siempre”, agregó, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Asimismo, reveló que su finca “La Chingada”, que se ubica en Palenque, Chiapas, ya la entregó escriturada a sus cuatro hijos varones, “bajo un procedimiento legal donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo”.

“No tengo bienes más que la quinta de Palenque que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública. Son 12 mil metros cuadrados que pertenecen a mis cuatro hijos”, afirmó el 4 de enero del 2019.

“[José Ramón] López Beltrán acompañó a su padre en la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), enfocado a la región centro del país. Junto con sus hermanos Andrés y Gonzalo es propietario de El Rocío, una finca cacaotera ubicada en Teapa, y de una fábrica de chocolate artesanal que en abril del 2019 lanzó sus primeros productos al mercado gourmet”, divulgó la revista Emeequis, en un reportaje publicado en enero del 2020.

“Los hijos de AMLO se incorporaron a las actividades políticas hasta la campaña presidencial del 2012. A la muerte de su madre, en 2004, eran menores de edad, y entonces recibieron como herencia las propiedades del matrimonio López Beltrán: dos departamentos ubicados en Copilco Universidad”, abundó la publicación.

El nombre de la compañía chocolatera hace honor a la fallecida esposa del mandatario nacional "Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional", señala la empresa en su página oficial de internet.