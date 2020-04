Hilario CÃ¡zares Bustamante, motivado por el llamado de Venados Basketball

BALONCESTO

Hilario Cázares Bustamante, motivado por el llamado de Venados Basketball

El basquetbolista mazatleco logró pasar todos los cortes en la pretemporada para quedarse con el equipo porteño

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Toda una satisfacción y alegría representó para Hilario Cázares Bustamante primeramente el llamado al Try Out convocado por Venados Basketball y posteriormente ganarse un lugar en el róster final.

Hilario de Jesús Cázares Bustamante es el nombre completo de este joven de 24 años de edad que por sus venas corre sangre basquetbolera tanto de su padre, que lleva el mismo nombre, como de toda su familia.

“La invitación llegó hace un año en el Torneo de la Copa Semana Santa, fue una invitación no tan formal porque en ese entonces me encontraba en la Universidad Panamericana de Aguascalientes, siento que llega como una opción más de decir que después de la universidad puedo ser parte del equipo local”, recuerda Cázares Bustamante.

“El tener en mente esa posibilidad claro que te alegra porque es una alegría de jugar en tu propia casa, jugar como profesional con la gente que te vio crecer, quieras o no sí te motiva el pensar en poder ser parte del conjunto local”.

Cázares Bustamente recibe la invitación de Venados, luego de culminar sus estudios universitarios.

“Al coincidir que ya terminé la universidad, que ya estoy aquí en casa, la temporada está por iniciar, entonces decido a escuchar si todavía sigue en pie esa oportunidad, si lo podemos lograr y aventarnos por ella.

“El proceso fue de asistir al try out como todos los jugadores locales y nacionales, entonces fue especial estar ahí conviviendo con muchos juveniles, fue algo muy padre poder aprender de todos, aprender de los entrenadores, de los jugadores más grandes, de los de tu misma edad y de los más chicos que buscan ganarse un lugar”.

Todo el proceso de selección fue directamente con Freddy Cisnerios, quien forma parte del cuerpo técnico del coach James Penny.

“El proceso de invitación, el proceso de try out, todo fue a través de Freddy Cisneros, él como asistente nos hacía llegar las palabras, nos comunicábamos directamente con él. Freddy fue la persona que me dio la noticia que formaba parte del equipo y los siguientes pasos que seguirían.

“Fue algo muy especial, llego a mi casa y lo primero que les digo a mis papás tengo que presentarme tal fecha y un itinerario a seguir. Es una gran satisfacción ver la cara de ellos que siempre han sido los que me han estado apoyando, desde mi niñez hasta lo que soy hoy en día”.

PERFIL

Hilario de Jesús Cázares Bustamante

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1995

Edad: 24 años

Estatura: 1.80 metros

Peso: 76 kilos

Posición: 1-2 (movedor-tirador)