Hilary Duff regresa a la pantalla para protagonizar Lizzie McGuire

MÉXICO (SinEmbargo)._ La serie adolescente Lizzie McGuire, interpretada por Hilary Duff está de regreso, según se ha confirmado durante la D23 Expo, convención de The Walt Disney Company en la que se dan a conocer todas las novedades que se integrarán a la plataforma Disney+.

La nueva Lizzie regresará como toda una una millennial navegando por la vida en la ciudad de Nueva York.

Duff, a sus 30 años, sorprendió para dar el anuncio y volverá a protagonizar la serie.

