HILDA GAXIOLA. A 20 años de hacer historia

Hace un par de décadas, la voleibolista fue la primera sinaloense en unos Juegos Olímpicos

Noroeste / Redacción

Justamente hace 20 años trajo consigo un hecho trascendental en la historia del deporte sinaloense. Apareció la primera sinaloense en unos Juegos Olímpicos.

Hilda Gaxiola Álvarez, hoy entrenadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la disciplina de voleibol de playa, hace 20 años se convirtió en la primera sinaloense en jugar en unos Juegos Olímpicos al hacerlo en Sydney 2000.

Tuvieron que transcurrir 104 años, 27 ediciones de Juegos Olímpicos de la era moderna para ver a una sinaloense competir en la máxima justa universal.

“Ha sido el mejor momento de mi vida deportiva sin lugar a dudas”, recuerda, Gaxiola Álvarez.

- ¿Cómo fue que se dio ese logro, el más especial en la carrera de cualquier deportista?

“Déjame hacer una remembranza, un recuento de mi carrera deportiva, porque vale mucho la pena ya que ni siquiera jugaba voli de playa. Lo empecé a hacer apenas un par de años antes del 2000.

“En la Secundaria Federal Número 1 inicié jugando voli de sala en mi natal Guamúchil, viendo a mis hermanas jugar y entrenar, así nació la inquietud. En dos años conseguí mi primer campeonato nacional por allá en 1986 en unos Juegos Escolares. A los 17 años, en 1990 ya era seleccionada nacional, jugué en Europa y aproximadamente en 1998 se lesioné un tobillo y como parte de la rehabilitación empiezo a entrenar en la arena, en playa”.

Y continúa la hoy entrenadora de voli de playa en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Fue el gran entrenador sinaloense Salvador González, entre otros, que me hicieron la sugerencia de por qué no intentaba jugar voli de playa”.

Ésa fue una decisión que cambió su vida para siempre.

“Comenzamos a entrenar duro a jugar torneo NORCECA, Tour Mundial de Voleibol de Playa, subimos muy rápido junto a Mayra García y en 1999, en China, conseguimos ese ansiado sueño, el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000”.

Cuatro años después volvió a unos Juegos Olímpicos, en Atenas 2004. En ambos eventos terminaron entre los mejores 20 equipos del mundo.

Medallas centroamericanas, en Juegos Panamericanos, aderezan la brillantísima carrera de esta atleta sinaloense, quien también se desempeña como funcionaria del Instituto Sinaloense del Deporte; además de ser comisionada técnica nacional de la Federación Mexicana de este deporte y del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación.

“Estoy muy agradecida y me siento bendecida por todo lo que Dios me ha dado y el apoyo de la gente en mi tierra. Agradecida con la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ya tengo 14 años laborando y me tocó jugar para las Águilas UAS por allá en 1990 siendo también medallista de Juegos Nacionales Universitarios. Agradecida con mis compañeros en el Instituto Sinaloense del Deporte”.

Por último, la dos veces olímpica, con gran humildad, recordó que hoy en día el voleibol sinaloense está en buenas manos, y con grandes y futuras promesas.

“El voli sinaloense siempre ha sido cuna de grandes jugadores. No sólo he sido yo, ahí está José Luis García, Valdemar Valdez, Ulises Ontiveros. Hoy en día tenemos a Juan Virgen y Lombardo Ontiveros. Ya es una realidad José Luis Rubio y Josué Gaxiola, que ya fueron medallistas mundiales. En la rama femenil tenemos a Melanie Parra con selección nacional, Grecia Castro, Kiki Valdez, entre otras”.

No cabe duda que, María del Rosario Espinoza ha sido la mejor deportista sinaloense de todos los tiempos. Pero la primera siempre será la primera y ésa fue Hilda Gaxiola Álvarez.