Hiram Mier se une al RebaÃ±o de Chivas

GUADALAJARA._ Chivas de Guadalajara llegó a un acuerdo con su similar del Querétaro para el fichaje del defensa Hiram Mier, quien a partir del Torneo de Clausura 2019 defenderá la camiseta rojiblanca.

El zaguero central creció en las inferiores de los Rayados y debutó en el máximo circuito en el Apertura 2010 y no tardó en hacerse de un puesto titular en La Pandilla, al grado de que en la Liguilla de ese certamen fue pieza importante para la consecución del título de Liga. Al año siguiente ayudó a los de la Sultana del Norte a coronarse en la Liga de Campeones de Concacaf.

A la par tuvo una destacada actuación con la Selección Nacional Sub 23 que conquistó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, que luego ganó el Torneo Esperanzas de Toulon y que más tarde saboreó la gloria al quedarse con la presea dorada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la competencia doméstica obtuvo el subcampeonato de Liga del Clausura 2012, en Concacaf consiguió el Bicampeonato y terminó en el tercer lugar del Mundial de Clubes de ese año.

Terminó esta gran etapa con @Club_Queretaro solo me queda agradecer por todo lo que pasé en este tiempo, me hicieron sentir como en casa, muchas gracias a la institución y afición por todo el apoyo que me dieron y deseándoles mucha suerte en sus nuevos proyectos.

