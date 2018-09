Hirving Lozano recibe distinciÃ³n como revelaciÃ³n en The Best

FUTBOL

Hirving Lozano recibe distinción como revelación en The Best

El delantero mexicano fue de los jugadores juveniles que tuvo una Copa del Mundo Rusia 2018 destacada

Noroeste / Redacción

No fue un premio pero sí una distinción. El mexicano Hirving Lozano fue incluido en la gala de los premios The Best como uno de los jóvenes que fueron revelación durante la Copa del Mundo Rusia 2018.

"El Chucky" fue mencionado en tercer lugar en un video emitido durante la gala realizada en Londres, acompañado por el gol que le marcó a Alemania en el primer partido del Tri en dicha competencia.

Antes que él fueron mencionados el uruguayo Rodrigo Bentancur, así como el ruso Aleksandr Golovin, uno de los elementos clave para el buen Mundial de su Selección como local.

También fueron incluidos el colombiano Juan Quintero, quien milita en River Plate, además del portero inglés Jordan Pickford, el francés Benjamin Pavard, el lateral que terminó por ser campeón, así como el nigeriano Moussa Wagué y el portero coreano Jo Hyeon-Woo.

Sin embargo, el único nombrado que estuvo presente en la gala fue Kylian Mbappé, quien durante el día de la Final en Moscú recibió el Premio a la Revelación Joven de la Copa del Mundo.