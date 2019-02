Historia de un crimen: Colosio, El pianista y Mad Max, entre los estrenos de Netflix para marzo

Entre las producciones que impresionaron a usuarios de la plataforma de streaming se encuentran seis de las entregas de Fast and Furious y Volver al futuro

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ A escasos días de terminar el mes del amor y la amistad, Netflix decidió sorprender a sus suscriptores con la lista de estrenos que comenzarán a llegar a la plataforma a partir de los primeros días de marzo.

Entre las series que llegarán a la plataforma de streaming se encuentran Historia de un crimen: Colosio, la producción que se adentrará en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y Love, Death and Robots, la antología que está compuesta por 18 historias.

El próximo mes, además, se podrá disfrutar de The Dirt, la biopic basada en la banda Mötley Crüe; Realmente amor, la comedia romántica protagonizada por Hugh Grant y Keira Knightley, seis de las entregas de la saga de Rápidos y Furiosos, el clásico Volver al futuro, El Pianista y la película de ciencia ficción Mad Max.

ESTRENOS DE MARZO

SERIES

· Turn Up Charlie (15/03/2019)

· Historia de un crimen: Colosio (22/03/2019)

· Queer Eye: Temporada 3 (15/03/2019)

· Love, Death & Robots (15/03/2019)

· Arrested Development: Temporada 5B (15/03/2019)

· Santa Clarita Diet: Temporada 3 (29/03/2019)

· Osmosis (29/03/2019)

· Formula 1: Drive to Survive (08/03/2019)

· La orden secreta (07/03/2019)

· Coisa Mais Linda (22/03/2019)

· Atlanta: Temporada de robos (02/03/2019)

· La vida desastrosa de Saiki K.: Temporada 3 (01/03/2019)

· After Life: Más allá de mi mujer (08/03/2019)

· Terrace House: Opening New Doors: Parte 6 (12/03/2019)

· Las muñecas de la mafia: Temporada 2 (15/03/2019)

· Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 2 (01/03/2019)

PELÍCULAS

· Emboscada final (29/03/2019)

· Triple frontera (13/03/2019)

· El niño que domó el viento (01/03/2019)

· The Dirt (22/03/2019)

· Durante la tormenta (22/03/2019)

· Juanita (08/03/2019)

· Parque Jurásico (01/03/2019)

· Rápido y furioso (01/03/2019)

· Identidad desconocida (01/03/2019)

· El pianista (28/03/2019)

· Realmente amor (01/03/2019)

· Cómo enamorar a una chica punk (01/03/2019)

· +Rápido + Furioso (01/03/2019)

· Rápido y furioso: Reto Tokio (01/03/2019)

· Rápidos y furiosos (01/03/2019)

· Rápidos y furiosos 5in control (01/03/2019)

· Rápidos y furiosos 6 (01/03/2019)

· Tiempo en contra (01/03/2019)

· El mundo perdido: Parque Jurásico (01/03/2019)

· Parque Jurásico III (01/03/2019)

· Escobar: La traición (01/03/2019)

· Mad Max (01/03/2019)

· El legado Bourne (01/03/2019)

· La supremacía de Bourne (01/03/2019)

· Bourne: El ultimátum (01/03/2019)

· Viviendo con mi ex (01/03/2019)

· El fugitivo (01/03/2019

· Volver al futuro (26/03/2019)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits (12/03/2019)

· Amy Schumer Growing (19/03/2019)

· Losers (01/03/2019)

· La leyenda de la isla con coca (29/03/2019)

· The Dawn Wall (04/03/2019)

· ReMastered: La masacre de la Miami Showband (22/03/2019)

· El arma elegida (02/03/2019)

· Alexis Viera: Una historia de superación (20/03/2019)

NIÑOS Y FAMILIA

· Charlie en Villacolores (22/03/2019)

· Robozuna: Temporada 2 (15/03/2019)

· ¡YooHoo al rescate! (15/03/2019)

· Hotel Transylvania (01/03/2019)

· Masha y el oso: Temporada 3 (01/03/2019)

· La nueva Cenicienta (01/03/2019)

· LEGO – Liga de la Justicia: Batalla cósmica (01/03/2019)

· Disney – Descendientes (18/03/2019)