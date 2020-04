HistÃ³rica cancelaciÃ³n del torneo de Wimbledon por el coronavirus

LONDRES._ El torneo de Wimbledon, programado para realizarse desde el 29 de junio al 12 de julio, fue cancelado este año debido a la pandemia del coronavirus, dijo el miércoles el All England Lawn Tennis Club (AELTC, por sus siglas en inglés).

"Es con un gran pesar que la junta principal del All England Club y el comité de gestión de los campeonatos han decidido hoy que el campeonato 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus", dijo el AELTC en un comunicado.

"El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021".

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt