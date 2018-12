Hiving Lozano espera llegada de Diego Lainez al futbo holandÃ©s

FUTBOL

Hiving Lozano espera llegada de Diego Lainez al futbo holandés

El delantero del PSV afirma no conocer mucho a jugador del América, pero ha escuchado cosas interesantes de él

Noroeste / Redacción

Hirving Lozano, una de las estrellas de la Liga de Holanda, que suma hasta el momento 11 goles en la temporada, habló sobre el jugador del América, Diego Lainez, de quien se dice que llegaría en este mercado invernal al Ajax de Amsterdam.

"El Chucky" reconoció que ha visto jugar poco a la joya azulcrema, sin embargo, señaló que tiene muchas cualidades para poder estar en el balompié holandés.

"Honestamente lo he visto muy poco, no lo he visto jugar muchas veces, para mí es un gran jugador, está joven pero tiene muchas cualidades”, dijo en entrevista para Goal.

"No sé si ya esté listo, no sé cómo es como persona, no lo conozco bien, y ojalá pueda llegar pronto para acá".

El exjugador del Pachuca también platicó sobre su participación en la contratación del sinaloense Érick Gutiérrez al PSV en septiembre pasado, futbolista con el que compartió vestidor desde las Fuerzas Básicas de los Tuzos, y el que espera pronto se gane un lugar en el equipo titular.

"De Érick yo colaboré un poco, me preguntaron sobre él, estuve atento si lo fichaban o no, y lo único que pude hacer es convencerlos de que lo ficharan. Ha tenido pocos minutos pero poco a poco va a demostrar qué calidad tiene, yo estoy convencido que puede jugar de titular", apuntó.