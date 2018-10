Hojea el miedo literario con zombies, monstruos y monstruitos

25 libros que comienzan a estar de moda, aunque uno los lee todo el año: la ciencia ficción entrega un miedo hilarante, ese terror de las puertas para adentro y donde nos curamos de todas las obsesiones.

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Género de carniceros y asesinos en serie; caníbales, monstruos y personajes del bosque; venganza de la naturaleza y terror frente a fenómenos del medio ambiente; ciencia ficción; muertos vivientes; fantasmas y casas encantadas; personajes poseídos, demonios y diablos embaucadores; vudú, cultos ocultos y satánicos, vampiros y hombres lobo y mujeres monstruosas, todo es horror literario en estos días de brujas y de muertos.

Entre vampiros, zombies y fantasmas, los monstruos reflejan el concepto de la otredad como un conjuro de nuestros temores ancestrales. Son lo deforme, lo inclasificable, lo que está fuera y nunca se igualará a la especie. Pertenecen al cine, a la literatura, a la fantasía, nunca podrán compararse con los muertos de verdad ni con las situaciones horrorosas de la vida cotidiana.

Por más temibles que resulten, en su misma factura está el defecto: pueden ser combatidos y eventualmente destruidos precisamente porque son los otros, los distintos.

En Europa la tradición es muy fuerte y muy literaria, entre ellos con Frankenstein, de Mary Shelley (Londres, 1797 – 1851), para el que la editorial Planeta ha sacado una nueva versión, diciendo que esta es la criatura que “leería Sheldon Cooper en The Big Bang Theory”. Se trata de una edición para científicos, creadores y curiosos en general: la dramática historia de Victor Frankenstein y su extraña criatura puede leerse como la parábola definitiva de la arrogancia científica. Esta edición de Frankenstein acompaña la versión original de 1818 del manuscrito –meticulosamente revisada y corregida línea por línea por Charles E. Robinson, una de las autoridades más destacadas del mundo en el texto– con anotaciones y breves ensayos de estudiosos de primera fila que exploran los aspectos científicos, sociales y éticos de este maravilloso relato.

También la exquisita y vanguardista editorial Akal ha sacado su propia mirada sobre Frankenstein, en una edición de Leslie S. Klingler, que trae cerca de mil notas que proporcionan información y contexto histórico en todos los aspectos de Frankenstein y de la vida de Mary Shelley.

Casi 200 ilustraciones, incluyendo material gráfico original de la edición de 1831 y docenas de fotografías de lugares del mundo real que aparecen en la novela. Amplios listados de adaptaciones cinematográficas y teatrales y la introducción original de la autora a la edición de 1831, así como el ensayo de 1818 de Percy Shelley, Sobre Frankenstein.

Algunos monstruos se valen de un lugar geográfico determinado, aquellas de los libros de Stephen King suelen ubicarse en la imaginaria Darry y están las que directamente transitan por una tierra innominada.

Las criaturas dan miedo, claro, pero también producen ternura, cuando no hilaridad. A estas alturas, el verdadero peligro suele tener rostros y cuerpos normales. Y eso sí que hace temblar de veras.

Apocalipsis zombi, de José Noé Mercado, Ediciones B

Lautaro Simard tendrá que reunirse con su familia y evitar que sus seres queridos sean atacados por los muertos que han resucitado y que están hambrientos de carne viva. La pandemia zombi y el caos se han propagado; en la ciudad impera una ola destructiva que parece no tener fin y en la que el tiempo se ha desvanecido.

¿Dónde comenzó todo? ¿Podrán sobrevivir a la epidemia? ¿Será el fin de la humanidad?

Guerra Mundial Z, de Max Brooks, DeBolsillo

Sobrevivimos al apocalipsis zombi, sin embargo ¿cuántos de nosotros todavía viven atormentados por los recuerdos de estos tiempos terribles? Hemos derrotado a los muertos vivientes, pero ¿a qué precio? ¿Es solo una victoria temporal? ¿Sigue nuestra especie en peligro de extinción?

Contada a través de las voces de aquellos que fueron testigos del horror, Guerra Mundial Z es el único documento que existe acerca de la pandemia que estuvo a punto de acabar con la humanidad.

Aventura zombie en Movydrill, de Robleis, Altea

Rushai, Robleis y Thiago son tres hermanos bastante traviesos que viven en el pequeño pueblo de Movydrill con una abuela bastante extraña. De repente un virus zombie ataca a todo el pueblo y ellos deben abandonar su hogar. Un científico y su ayudante los rescatará, los tomará bajo su protección y los entrenará para que lo ayuden a buscar la cura contra el terrible virus. ¿Podrán lograrlo? ¿Qué encontrarán en su camino?

El bestiario de Axlin, de Laura Gallego, Montena

El mundo de Axlin está plagado de monstruos. Algunos atacan a los viajeros en los caminos, otros asedian las aldeas hasta arrasarlas, y otros entran en las casas para llevarse a los niños mientras duermen.

Axlin ha crecido sabiendo que la próxima puede ser ella, por eso se ha propuesto descubrirlo todo acerca de los monstruos y plasmarlo en un libro que pueda servir de guía y protección a otras personas. Pero pronto se da cuenta de que si realmente quiere salvar a alguien, tendrá que salir de su aldea y recorrer el ancho e inseguro mundo de ahí afuera. A lo largo de su viaje descubrirá cosas que jamás habría imaginado cuando partió.

La princesa de negro y la fiesta perfecta (La Princesa de Negro), de Shannon y Dean Hale, Montena

La princesa Magnolia parece una princesa como todas las demás: lleva bonitos vestidos, corona, un anillo... ¡pero esconde un gran secreto!

Hoy es su cumpleaños, y justo cuando sus invitados están a punto de llegar... ¡Ring! ¡Ring! ¡La monstruo-alarma se dispara! La princesa Magnolia se transforma en la Princesa de Negro, lucha contra el monstruo y vuelve antes de que descubran su secreto. Sin embargo, cada vez que intenta abrir sus regalos ¡suena la alarma!

¿Es que los monstruos no entienden que ahora no es un buen momento para atacar?

Ciberespías al rescate, de Lydia Cacho y Patricio Betteo, Alfaguara Infantil

Bruno y Myriam “expertos cibernautas” se dan cuenta de que Sam se comporta medio raro porque vive atormentado por un monstruo, así que lo invitan a jugar a su casa.

Sam no confía en ellos; bueno, la verdad no confía en nadie: cree que la gente a su alrededor es peligrosa. Pero como no les late que esté tan solo y asustado, logran que acepte visitarlos una tarde. Entonces Sam descubre que no todas las casas son un desastre como la suya y que los adultos no son una amenaza por default.

La pandilla de ciberinvestigación usa los avatares de su juego en línea para ayudar a Sam en la vida real. Gracias a su experiencia como gamers, saben que si unen fuerzas estratégicas todo es más fácil. Juntos se darán cuenta de que el miedo puede ser uno de los peores villanos si no luchas contra él.

Libre, de Patrick Ness, Nube de tinta

Este es el día más difícil en la vida de Adam Thorn.

Su ex novio, al que todavía quiere, se va para no volver. La relación con su actual pareja, al que también quiere, peligra gravemente. Su hermano ha dejado a una chica embarazada, sus padres se niegan a aceptar su homosexualidad y, en el trabajo, sufre acoso laboral.

Además, un fantasma ha despertado de las profundidades del lago y avanza hacia el pueblo...

Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, Reservoir Books

Esta es la historia de Karen Reyes, una peculiar niña de diez años que vive en la oscura Chicago de finales de los 60. Lleva un diario gráfico que refleja su pasión por las películas de terror de serie B y la iconografía de las revistas pulp de monstruos. Se retrata a sí misma como una niña-lobo vestida de det ective y, como tal, se propone un día resolver el misterio que rodea el asesinato de su bella y enigmática vecina del piso de arriba, Anka Silverberg, una superviviente del Holocausto.

Cuando las pesquisas de Karen se ramifiquen hasta llegar a la Alemania nazi, va a manifestarse claramente cómo pueden converger lo personal y lo político, el pasado y el presente, y cómo incluso el bien puede albergar una porción de lo monstruoso.

La hora de las brujas, de Nicholas Bowling, Ediciones Roca

Alyce está encerrada en el manicomio Bedlam, muy enojada, dicen algunos. Su madre fue quemada, acusada de realizar brujería, su casa fue destruida y su espíritu aniquilado. Pero tal vez Alyce no esté tan desolada como parece.

La visita de dos extraños enmascarados le dará la oportunidad de escapar, y Alyce no la desaprovechará.

Se verá obligada a huir a Londres, pero mientras descubre sus poderes de magia oscura, se da cuenta de que fuerzas poderosas la persiguen.

Apocalipsis Island, de Vicente García, Océano

Finalmente, la humanidad ganó la batalla a los muertos vivientes y logró sobrevivir, aunque a un precio muy alto. Nos encontramos con una sociedad que ha aprendido a vivir con los brotes de zombis, donde no ha vuelto a haber elecciones gubernamentales y donde se impone la ultraderecha y el conservadurismo. El ejército ha sido entrenado para sofocar los brotes que aparecen esporádicamente y la humanidad convive “tranquilamente” olvidando aquella guerra que casi supuso su extinción... un error que se pagará caro. En medio de todo esto, veinte años después del primer brote de 1985, surge la desgracia en Mallorca. El 5 de enero de 2010, en plena noche de Reyes, una nueva infección masiva tiene lugar en la cárcel de Palma convirtiendo a todos los reclusos e internos en zombies. Esta marea de muertos vivientes cae sobre la ciudad sembrando el terror y el caos entre sus habitantes.

Festín de muertos, de Raquel Castro y Rafael Villegas, Océano

La moda zombi, la cual ha dado lugar a novelas, series de televisión y películas, adquiere en manos de un puñado de autores mexicanos un renovado impulso y características muy peculiares. Esta antología reúne varias historias oscuras y violentas que, sin duda, harán las delicias de los amantes de las emociones fuertes, en particular de los jóvenes. Es una muestra de terror made in Mexico en la cual encontramos lo mismo a narradores jóvenes que a figuras consagradas. Unos y otros nos entregan cuentos de gran calidad y sobrecogedora eficacia. Entre los autores antologados están: Bernardo Fernández “Bef”, Bernardo Esquinca, Luis Jorge Boone, Cecilia Eudave, Alberto Chimal, José Luis Zárate, Karen Chacek y Norma Lazo.

Zombis, de Kirsty McKay, Océano

Ser la nueva en la escuela puede ser aterrador y el primer viaje escolar puede ser la muerte. Sin embargo, Bobby cree que puede divertirse en grande durante una excursión en la escuela. Quizá así pronto deje de ser la nueva, y sus compañeros ya no se burlen más de su acento. Pero nada resulta como lo espera. El clima es terrible, cae la peor tormenta de nieve de la historia de Escocia, y el autobús en que viajan parece quedar atrapado para siempre en la Era del hielo. ¿Podría ser peor? Bobby pronto se da cuenta que cuando sus compañeros empiezan a morir, reviven con un apetito insaciable.

Una canción macabra, de William Alexander, Océano

Este libro conduce de regreso a Zombay, el país imaginario creado por el escritor William Alexander en El secreto de los duendes. Ahora nos encontramos con una valiente chica llamada Kaile, quien sueña con dedicarse a la música. Un día sus sueños parecen volverse realidad cuando un duende le regala una flauta tallada en un hueso. Sin embargo, al tocarla ocurre algo terrible: Kailie pierde su sombra. El problema es que en este reino fantástico, cualquiera que se separe de su sombra se considera muerto. Ello a pesar de que siga moviéndose y respirando. Esta chica deberá no sólo encontrar la fórmula que le permita ser como era antes, sino también hallar la melodía que le permita salvar a su pueblo de una inundación que amenaza con destruirlo todo.

Apocalipsis Island México, de Antonio Malpica, Océano

Ha pasado un año y medio desde que surgió́ el primer brote del virus. Los zombis arrasaron con la Ciudad de México y solo algunos sobrevivientes se empeñan en permanecer en una urbe que tiene ya muy poco que ofrecer. Sin servicios públicos y con las calles pobladas de muertos vivos se sostiene una absurda sociedad conformada por tribus extravagantes que pugnan por sobrevivir. Es en este escenario en el que, después de un prolongado coma, despierta el profesor de matemáticas Gustavo Tapia y se une a la batalla diaria al lado de personajes como Malasangre, una ex alumna suya, Roque Mancilla, un minusválido de ácido humor y Teo Urquiza, un calamitoso chico con la peor buena suerte del mundo. Todos ellos, compartiendo el mapa urbano con los Yolos, los Hermanos del Mundo y los Boinas negras, confirman que la Ciudad de México no es más que una bomba de tiempo a punto de estallar en mil pedazos.

Ciudad Zombie, de David Moody, Minotauro

Una agresiva enfermedad ha acabado con el noventa y nueve por ciento de la población mundial y ha transformado la faz del planeta. Un pequeño grupo de supervivientes encuentra refugio entre las ruinas de una ciudad devastada. Sobreviven entre los escombros, aterrorizados por los efectos que la horrible infección tiene en los cuerpos de los muertos. La repentina aparición de los desolados vuelve a amenazar la frágil existencia de los supervivientes. ¿Traerán con ellos esperanza, ayuda y respuestas, o tan sólo más miedo y sufrimiento?

“Regocijaos, fans de los zombies! Una de las más originales novelas de muertos vivientes ha salido de la tumba para recordar lo que realmente significa tener un asiento de primera fila en el fin del mundo. Ciudad Zombie es escalofriante, un estudio sociológico de lo que ocurre cuando los muertos vuelven y de lo que debemos hacer para sobrevivir.”

Descansa en paz, de John Ajvide Lindqvist, Espasa

Algo muy extraño está ocurriendo en Estocolmo. En medio de una inusual ola de calor, la gente se da cuenta de que no puede apagar la luz ni los aparatos eléctricos. De repente, una noticia sacude a la nación: en la morgue los muertos están volviendo a la vida. ¿La anunciada resurrección de la carne o una “simple” invasión zombie? ¿Qué es lo que quieren estos regresados del más allá? Lógicamente, volver a casa...

Reconocido por la Academia Sueca como uno de los autores más brillantes de su tiempo, comparado por crítica y público tanto con Stephen King como con su compatriota Stieg Larsson, John Ajvide Lindqvist vuelve a dar muestras de su insuperable talento después del éxito internacional de Déjame entrar.

Melanie, de Mike Carey, Minotauro

Cada mañana, Melanie espera en su celda a que vayan a buscarla para llevarla a clase. Cuando la puerta se abre, el sargento le apunta con su pistola mientras dos de sus hombres la atan a la silla de ruedas. Ella cree que no les gusta. Bromea diciendo que no les morderá, pero ellos no se ríen. Melanie es una niña muy especial...

Los caminantes (la saga completa), de Carlos Sisí, Minotauro

La saga Los caminantes, de Carlos Sisí, es un desgarrador relato que recoge los últimos días de la civilización tal y como la conocemos. Tras sobrevivir a la sobrecogedora pandemia que hace que los muertos vuelvan a la vida, los supervivientes se enfrentan a la tarea de llegar al final de cada día. La novela narra con un lenguaje visual y directo cómo los destinos de estos supervivientes se entretejen en torno a un misterioso y macabro personaje: el padre Isidro. Los caminantes sumergen en un entorno de indecible presión psicológica, explorando la oscuridad del alma humana a medida que se enfrenta a sus peores pesadillas.

Bellas durmientes, de Stephen y Owen King, Plaza & Janés

En esta espectacular colaboración entre padre e hijo, Stephen King y Owen King ofrecen la historia más arriesgada de cuantas han contado hasta ahora: ¿qué pasaría si las mujeres abandonaran este mundo?­­­­­

En un futuro tan real y cercano que podría ser hoy, cuando las mujeres se duermen, brota de su cuerpo una especie de capullo que las aísla del exterior. Si las despiertan, las molestan o tocan el capullo que las envuelve, reaccionan con una violencia extrema. Y durante el sueño se evaden a otro mundo. Los hombres, por su parte, quedan abandonados a sus instintos primarios.

La misteriosa Evie, sin embargo, es inmune a esta bendición o castigo del trastorno del sueño. ¿Se trata de una anomalía médica que hay que estudiar? O ¿es un demonio al que hay que liquidar?

It, de Stephen King, DeBolsillo

Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras veintisiete años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado y enterrar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez.

Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre.

Brujas literarias, de Taisia Kitaiskaia y Katy Horan, Planeta

En una noche de luna llena, las brujas se reúnen para invocar el poder femenino, la poesía y la fuerza de su corazón. Nada las detiene para crear un hechizo eterno que las vuelva inmortales e invencibles. Conjuran sus letras y la magia sucede.

Tanto las brujas como las escritoras han sido símbolo de fuerza, sabiduría y poder. Brujas literarias es una selección de treinta mujeres de letras, de distintas épocas y estilos, en la que se traza una línea que une sus trayectorias y su misticismo. Entre el flujo de conciencia de Virginia Woolf, los dolorosos poemas de Sylvia Plath, la ciencia ficción de Octavia E. Butler, el misterio de Agatha Christie y los rezos chamánicos de María Sabina, este libro funciona como un hechizo para hacernos participar, con otra mirada, de este aquelarre literario.

Pesadillas para cenar, José Madero Vizcaíno, Planeta

Si te contara que hay un mundo sin luz donde todo es blanco y negro, donde viven las criaturas más temibles y peligrosas que han existido, ¿me creerías? Suena como una pesadilla, ¿no? Y si te dijera que es una pesadilla de la que tal vez no podrías despertar jamás, ¿te atreverías a vivirla? Porque esto es más aterrador que la realidad…

Ellas se están comiendo al gato, de Miguel Ángel Manrique, Tusquets

Mientras intenta salir de una gran ciudad inundada por zombis y asesinos, el último periodista latinoamericano se topa con el perverso cazador de muertos vivientes, el científico que busca una cura ayudado por el alcohol, un niño que sobrevivió con ayuda de un personaje misterioso, la anciana historiadora que se resiste a morir, y la bella y ruda Liliana, entre otros sobrevivientes que buscan llegar a un hipotético refugio para humanos en el sur del continente. Ayudado por los consejos que alguien le envía a través de una misteriosa paloma mensajera, un par de armas casi inservibles y un libro de poemas, el joven periodista confirma a lo largo de la aventura que sólo las buenas historias nos mantienen con vida.

Manual de vampiros, de Robert Curran, Destino

¿Los vampiros beben sangre? ¿Pueden aparecer en plena luz del día? ¿Es verdad que el ajo los repele? El Manual de vampiros contestará todas las dudas que tenga en relación con el vampirismo. También le presentará los distintos tipos de vampiros que habitan nuestro planeta, así como escalofriantes historias, auténticas advertencias para la humanidad.

13 balas, de David Wellington, Minotauro

Según la versión oficial, los vampiros se extinguieron en los años ’80, cuando el agente del FBI Arkeley se enfrentó al último de ellos en un combate que a punto estuvo de acabar también con su vida. Pero, cuando la agente federal Caxton llama en mitad de la noche al FBI pidiendo ayuda, sólo el agente Arkeley sabe que está pasando: queda un vampiro. Escondido en un asilo abandonado, esperando el momento oportuno con la paciencia de la que solo un no muerto es capaz. Sólo hay un modo de resolver este caso. Pero parece que los vampiros buscan algo más que la sangre de Caxton, algo sobre lo que su compañero guarda en silencio; algo que tendrá que averiguar o morirá.

Sólo 13 balas separan a Caxton de Arkeley y los vampiros. Sólo 13 balas entre los vivos y los malditos.