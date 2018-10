Hollywood Forever, reconocido cementerio de Los Ángeles, festejará Día de Muertos

Este festival incluye actuaciones musicales, concursos, talleres, actividades para los más pequeños, exposiciones de arte, danzas tradicionales, procesiones y rituales ceremoniales, y puestos de comida y bebida.

Sinembargo.MX

23/10/2018 | 11:49 AM

LOS ÁNGELES (SinEmbargo)._ La enorme y rica tradición cultural mexicana del Día de Muertos regresa un año más al Hollywood Forever de Los Ángeles, California, un famoso cementerio de la ciudad californiana que acogerá este sábado la 19 edición de un evento multitudinario que rinde homenaje a la unión de la vida y la muerte.

Desde el mediodía y hasta la medianoche, habrá en su oferta para todos los públicos actuaciones musicales, concursos de altares y de disfraces, talleres de maquillaje, actividades para los más pequeños, exposiciones de arte, danzas tradicionales, procesiones y rituales ceremoniales, y puestos de comida y bebida.

En la programación musical de este evento, que contará con cuatro escenarios distribuidos por diferentes partes del camposanto, sobresalen este año los conciertos de los grupos mexicanos Panteón Rococó, Instituto Mexicano del Sonido o Hello Seahorse!

Tras el reciente y gran éxito mundial de la película animada de Pixar Coco (2017), una imaginativa y cariñosa mirada a las costumbres y tradiciones de México, Día de los Muertos inundará de colores, olores y sabores un cementerio con renombre en el que, por ejemplo, se encuentran enterradas inolvidables estrellas del cine como Rodolfo Valentino o Judy Garland.

“Cada año ha crecido más. Empezaron creo que con menos de cien personas hace 19 años. Y el año pasado tuvimos más de 35 mil personas”, dijo Angie Jiménez, una de las organizadoras del festival, en el acto de presentación de esta celebración ante los medios

Con incontables velas y flores de cempasúchil como toque indispensable, Día de los Muertos está dedicado este año a Coatlicue, madre de los dioses, según el programa oficial.

“Este evento ha trascendido fronteras. De lo que se ha dado cuenta la gente es que la muerte es parte del círculo de la vida y la única manera en que uno termina muerto es cuando tus seres queridos se olvidan de ti”, comentó Jiménez.

El grupo Panteón Rococó será parte de este festival.

Frente a la visión siniestra y aterradora de la muerte que predomina en gran parte del mundo occidental, el Día de Muertos mexicano festeja la vida y recuerda la memoria de los ausentes a través, por ejemplo, de los cuidados altares con sus objetos más queridos.

“Yo no crecí con ese sentimiento de que la muerte es algo oscuro. Claro que sí es triste cuando alguien se nos va. Pero lo que sucede con el Día de Muertos es que ese día nuestros seres queridos regresan para venir a celebrar con nosotros”, explicó.

“Ves el color de la vida, de la vida que regresa al cementerio. Todo el año no lo ves así, pero ese día es una fiesta y tú sientes en el ambiente algo que no te imaginas: estás al lado de las tumbas pero sientes que es una fiesta y que no es algo triste”.