Hollywood frena los estrenos y rodajes de varias cintas por Covid-19

Los estudios de Hollywood aplazaron los estrenos y rodajes de la mayoría de sus producciones para frenar la crisis por el coronavirus, que ha puesto en cuarentena a una de las industrias que más dependen del buen funcionamiento del mercado globa

Sinembargo.MX

LOS ÁNGELES._ Después de aplazar el estreno global de Mulán y de cerrar sus parques temáticos, Disney ha tomado otra decisión drástica para frenar la crisis por el coronavirus: suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción.

De esta manera, la nueva versión con actores reales de The Little Mermaid retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el thriller de Guillermo del Toro Nightmare Alley, el drama de Ridley Scott The Last Duel y la siguiente entrega de Home Alone.

“Si bien no se han confirmado casos de Covid-19 en nuestras producciones, después de considerar el entorno actual y de buscar el interés de nuestros elencos y equipos, hemos tomado la decisión de detener la producción de algunas de nuestras películas de acción en vivo por un corto tiempo”, dijo un portavoz de Disney en un comunicado.

Los estudios de Hollywood aplazaron los estrenos y rodajes de la mayoría de sus producciones para frenar la crisis por el coronavirus, que ha puesto en cuarentena a una de las industrias que más dependen del buen funcionamiento del mercado global.

A continuación una lista de las producciones y estrenos que se cancelaron por el brote del coronavirus:

ESTRENOS

Por coronavirus retrasan estreno de James Bond.

James Bond: No Time To Die.

Mulán

Fast & Furious 9

A Quiet Place Part II

Peter Rabbit 2: The Runaway

Little Fires Everywhere

The Lovebirds

The New Mutants

Antlers

RODAJES DE CINE

El rodaje de La Sirenita fue suspendido.

La Sirenita

Competencia Oficial

Cinta biográfica sobre Elvis Presely sin título oficial

Nightmare Alley

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

Home Alone

Peter Pan & Wendy

The Last Duel

Birds of Paradise

The Nightingale

RODAJES DE TELEVISIÓN

Producciones para televisión también pararon.

Grey’s Anatomy

The Falcon and The Winter Soldier

The Morning Show

Riverdale

Grace and Frankie

Survivor

The Amazing Race

Law & Order: SVU

NCIS

The Late Show With Stephen Colbert

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon and Late Night With Seth Meyers

Proyectos actuales de Netflix para las próximas dos semanas (por determinar).