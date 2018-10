Hombre entra a una sinagoga de Pittsburgh, EU, y abre fuego; confirman 6 heridos y varios muertos

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Varias personas murieron y al menos seis resultaron heridas, entre ellas cuatro policías, durante el tiroteo que tuvo lugar este sábado en una sinagoga de Pittsburg, Pensilvania, Estados Unidos, informaron fuentes oficiales, que confirmaron que el sospechoso se encuentra bajo custodia policial.

La cadena NBC, según información de EFE y RT, señala que el detenido es Rob Bowers, de 46 años de edad, quien accedió al templo armado con un rifle semiautomático AR-15 y con varias pistolas, según relataron varios testigos.

“Ha habido varias muertes y al menos seis resultaron heridas, incluidos cuatro policías”, señaló en una rueda de prensa el director de los Servicios de Seguridad de Pittsburg, Wendell Hissrich.

“Alerta: Hay un tirador activo en el área de Wilkins y Shady. Eviten el área”, comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh a través de Twitter.

Hissrich sostuvo que los agentes heridos no presentan heridas que hagan temer por sus vidas, pero que algunas de las otras víctimas se encuentran en “estado grave” y han sido trasladadas a hospitales cercanos.

Los medios locales señalan que el número de muertos podría oscilar entre los cuatro y las ocho.

El funcionario confirmó que el presunto agresor se encuentra “bajo custodia policial”, pero no descartó que pudiera haber otras personas implicadas.

This is the scene on Murray Avenue in Squirrelhill police SWAT rescue personnel on scene looking for an active shooter #wpxi pic.twitter.com/FF2ItmvLYH