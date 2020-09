Nueva masculinidad

Hombres deben tener la misma responsabilidad que las mujeres en el cuidado de adultos

Que los hombres aprendan que son corresponsables de sí mismos, el hogar, la comunidad y el planeta, es la tarea: Edmundo Cortés

Alma Soto

¿Sabe cuántas horas trabaja más una mujer que un hombre en las tareas de cuidados en niños, adultos mayores o personas con discapacidad?, ¿cuántas en el trabajo doméstico?

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mientras una mujer trabaja hasta 28 horas al cuidado de otras personas, un hombre lo hace 15 horas.

Y, lo más drástico, es que mientras ellos dedican en promedio 8 horas al servicio doméstico, ellas lo hacen 22 horas, y no hay una exigencia social para que los hombres se hagan cargo de las tareas del hogar.

Edmundo Cortés, de Casa Tonalá, ofreció la conferencia Nuevas Masculinidades, ¿Qué significa ser hombre hoy?, para el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y en la que participaron las responsables de las oficinas del ISMUJERES en la zona sur y el Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán.

En su conferencia, reconoció que no es nada fácil cambiar la mentalidad de los hombres, pero el punto es tener claro que puede lograrse, aunque ello implique compromiso, un proceso personal que es doloroso, en el que hay resistencias y críticas del exterior.

“Estos temas con los que nos estamos relacionando en México tienen muy poco, pero eso no quiere decir que no debemos hacerlo, creo que vale el reto, tener claro que no es fácil, no se hace de la noche a la mañana, no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo acompañados y se abre la comunicación con la familia, con los amigos, con el espacio laboral”, declaró Cortés.

El conferencista consideró que habrá un cambio positivo a corto tiempo, que empieza con pequeños cambios, como que los hombres levanten por sí mismos su propio plato.

Consideró que los privilegios de algunos fomentan la desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, aunque no hay nada dado en la naturaleza, y así como todo se aprende, se puede desaprender.

Cortés manifestó que hace falta poner en práctica la corresponsabilidad, saber que los hombres no están para ayudar, es su responsabilidad hacerlo.

“No te hace ni más ni menos hombre, sino un hombre amoroso y comprometido”, expresó.

Y lanzó la pregunta, ¿Qué beneficios traería en lo personal y del hogar que todos participen de manera equitativa, según sus habilidades, en las tareas del hogar, de la comunidad, del cuidado del ambiente?

Porque, dijo, hoy además de uno mismo, el hogar y la comunidad, también hay que hacerse cargo del Planeta.

“Para ser felices, tener bienestar y buenas relaciones, hay que hacer pequeños cambios personales que impactan en todas nuestras relaciones”, manifestó.

Las anfitrionas de la conferencia fueron Reyna Araceli Tirado, encargada del despacho de dirección del ISMUJERES y María del Carmen Ramírez Morales, directora del Immujer Mazatlán.

Ramírez Morales agradeció al ISMUJERES, al ponente y a los asistentes por participar en un tema nuevo, que se debe trabajar en las unidades de género.

“El trabajo debe ser en casa, pero la responsabilidad es apoyarlo en casa”, manifestó.