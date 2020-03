Hombres 'sacarÃ¡n la chamba' este lunes en el Ayuntamiento de Guasave

Hombres 'sacarán la chamba' este lunes en el Ayuntamiento de Guasave

Las 620 mujeres que laboran en la Comuna tienen permiso no presentarse a trabajar por motivo del paro nacional femenil, dice Oficial Mayor

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los hombres serán quienes saquen el trabajo en todas las dependencias del Ayuntamiento de Guasave este lunes 9 de marzo, ya que las 620 mujeres que laboran en la Comuna tienen permiso de faltar, dijo Jorge Humberto Hernández Escobedo.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento detalló que esas 620 mujeres representan aproximadamente el 32 por ciento del total de empleados que tienen dados de alta.

“En algunas dependencias donde hay un poquito más mujeres vamos a tener presencia de hombres haciendo los trámites, si hay alguno que no se pueda terminar, de perdida sí va a hacer la recepción y al día siguiente se termina, por ejemplo, en Ismujeres, que la mayoría son mujeres, ahí se le va a dar la atención por parte de Seguridad Pública y en caso de que se llegue a ocupar que trabaje la licenciada, va a estar al pendiente”, indicó.

El funcionario aclaró que en algunas áreas claves que son dirigidas por mujeres, éstas, aunque no trabajarán, sí estarán al pendiente por si se requiere de su intervención.

“Recordemos que no es obligación, va a estar a su consideración, nosotros pensamos que todas van a apoyar y estamos preparados para eso, pero si deciden no unirse o no están de acuerdo, ahí no podemos hacer nada. La que guste apoyar esa causa no se le va a descontar el día”, subrayó.

Hernández Escobedo indicó que ya tienen listos los movimientos que harán con el personal masculino para no dejar desprotegida ninguna área y que la ciudadanía no se vea afectada por este paro nacional de mujeres y pueda recibir sus servicios de manera normal.

Agregó que los hombres que deseen apoyar este movimiento de las mujeres podrán presentarse a trabajar el lunes vistiendo una playera o camisa morada.