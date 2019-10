Homenaje a JosÃ© JosÃ© resulta emotivo y nostÃ¡lgico

Homenaje a José José resulta emotivo y nostálgico

Miles de personas se dan cita en el Zócalo de la CDMX, donde se estuvieron José Joel y Marysol, y actuaron María León, Grupo Mentiras, Pandora y Yuri, entre otros

Noroeste / Redacción

26/10/2019 | 11:39 AM

Emotivo y nostálgico resultó para los asistentes el concierto-homenaje a José José en el Zócalo capitalino, que dio inicio con la participación de María León, Grupo Mentiras, Pandora y Yuri.

Para recordar el legado del cantante, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Miami, se proyectó un breve video biográfico que el público recibió con cariño, difundió 24-horas.mx.

La emotividad comenzó con la cantante María León, quien llegó al escenario para interpretar un clásico del romanticismo Una mañana, tema que lanzó “El Príncipe” en 1969 y que perteneció al álbum José José.

Los testimoniales también fueron parte importante en este tributo organizado por la Secretaría de Cultura, ya que en ellos se dio cuenta de la calidad de ser humano que fue el cantante y actor.

En el evento roganizado por la Secretaría de Cultura estuvieron sus hijos José Joel y Marysol.

Amigos como Guillermo Infante, María Victoria, Jesús Gallegos aparecieron en cápsulas que se transmitieron en las pantallas gigantes.

El grupo Mentiras hizo un popurrí con los temas O tú o yo, No me digas que te vas y 40 y 20 que fueron aplaudidos por el público que pese a la lluvia, no se movió y compartió el emotivo momento.

Almohada fue la canción con la que Pandora recordó al intérprete, mientras que en las pantallas la imagen de “El Príncipe de la canción” lucía en su esplendor, mientras que la noche comenzaba a caer, permitiendo una mejor visibilidad arriba del escenario.

Para Yuri, la velada fue igual de buena, pues con su gracia y carisma, pidió a los asistentes disfrutar de la música del querido José José y recordarlo como un grande de la música romántica, que dejó huella en el corazón de los mexicanos.

Así que el emblemático tema de El triste, con el cual el intérprete participó en el Festival de la Canción Latina, se escuchó en la potente voz femenina de Yuri, quien también le puso su toque, así como lo hizo La Sonora Santanera con Amar y querer.

Unos 20 artistas participaron en este homenaje, el cual se desarrolló con tranquilidad y pese a la lluvia, los asistentes siguen disfrutando de esta velada musical.

Según las autoridades se reporta que llegaron al Zócalo cerca de 120 mil personas.