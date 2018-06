Homenajearán a ‘El Mimoso’ en la Escuela de la Tambora - Noroeste

BANDA SINALOENSE

Homenajearán a ‘El Mimoso’ en la Escuela de la Tambora

Será dentro de la octava semana cultural de la escuela dirigida por don Germán Lizárraga, del 17 al 19 de junio

Fernando Espinoza

Los 23 años de carrera artística de Luis Antonio López “El Mimoso” se verán premiados con un homenaje que le realizará la Escuela de la Tambora de Germán Lizárraga, en un festival que llevará a cabo este martes 19 de junio a las 18:00 horas frente a las instalaciones de la institución.

La semana cultural de esta escuela que forma músicos de banda sinaloense ha homenajeado a figuras de la talla de Pancho Barraza, Julio Preciado, Chuy Lizárraga y “El Coyote”, en esta ocasión será el intérprete de “Típico, clásico” quién reciba esta distinción.

“El Mimoso” entró a las filas de Banda El Recodo en 1998 por invitación propia de don Germán Lizárraga, ambos se reencontraron la tarde de este miércoles en la Escuela de la Tambora para dar a conocer el evento en rueda de prensa.

Ahí recordaron los inicios del cantante, entre risas don Germán dijo que aunque cantaba bonito tuvieron que hacerle unos arreglos porque no era nada guapo, versión que apoyó “El Mimoso”: “Canto bonito, pero estoy bien feo”.

“Me siento bien contento por esta distinción, no sé si la merezco o no, llevo muchos años en la carrera musical como cantante, pero aún sigo trabajando, aún sigo esforzándome día con día para salir adelante. No es fácil conformarte con lo que has hecho, siempre hay que estar viviendo el presente”, dijo en su mensaje “El Mimoso”.

Además alentó a los estudiantes de la escuela que se encontraban presentes a que no desistieran de su sueño de hacer música, y que se esforzaran para seguir adelante.