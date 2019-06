Honrado, motivado y agradecido de regresar a Dorados: JosÃ© Guadalupe Cruz

FUTBOL

Honrado, motivado y agradecido de regresar a Dorados: José Guadalupe Cruz

'El Profe' ofrece su primera conferencia de prensa como nuevo director técnico del 'Gran Pez'

Noroeste / Redacción

El Club Dorados de Sinaloa presentó esta tarde de lunes en conferencia de prensa al entrenador mexicano José Guadalupe Cruz como el nuevo timonel del Gran Pez, quien no dudó en resaltar su motivación y alegría por regresar al banquillo áureo donde trabajará para lograr el ascenso al máximo circuito.

“Estoy agradecido con la invitación de la directiva, estoy muy honrado, es una alta encomienda la que ahora está en nuestras manos, no dudé dos veces en aceptar esta oferta. Dorados es la mejor institución del ascenso con una gran afición, donde recibí el mejor trato que he tenido en mi carrera y es por ello que acepte a venir a este gran club. En mi pasada etapa la misión era otro objetivo donde luchamos hasta el final y el objetivo de hoy está muy claro, es ascender a primera división y veo todos los factores favorables para lograrlo en un año y mi compromiso desde hoy es sumar todos mis esfuerzos para que Dorados vuelva a donde debe de estar que es en el máximo circuito.”, señaló.

El apodado “Profe” Cruz, comentó que la calidez y el trato que le fue brindado por parte de la familia Dorada durante su primera etapa en el club, lo hicieron sentir como parte de una familia y dicha acción fue clave para regresar como estratega de Dorados.

“Lo que viví en mi etapa anterior fue clave para regresar a esta institución, la calidez y el trato que me dieron todos los sinaloenses me hicieron sentir parte de una familia, ya que no lograr el objetivo de la permanencia y salir aplaudido y reconocido no se logra en cualquier parte y eso habla de una afición que reconoce cuando se intentan hacer las cosas bien. Al presidente le comenté que en un futuro quería regresar al club y estoy muy agradecido de estar de vuelta en Dorados”, comentó.

Por último, José Guadalupe Cruz señaló que espera reflejar un sello donde el "Gran Pez" salga en todos los encuentros que dispute a defender el escudo y a la afición que siempre los ha apoyado durante cada certamen, así como también, buscar siempre el arco contrario y tener un gran orden en la zaga defensiva.

“Pretendo que este Dorados sea un equipo que salga a la cancha a morir y defender su escudo, sus colores y a su afición, que represente dignamente a todos los sinaloenses y a la familia Dorada, y que respete el juego como espectáculo, sin dejar a un lado la efectividad. Me parece que tenemos factores y material humano para aspirar a jugar un futbol que proponga y guste, ya que ganar sin gustar es una tarea incompleta. Tomaremos las bases que se hicieron en el pasado año futbolístico y de ellas nos agarraremos para enriquecer nuestra propuesta para lo que viene”, concluyó.

Al término de la conferencia de prensa, el nuevo estratega dirigió su primera práctica en la cancha del Coloso del Humaya, dentro del inicio de la pretemporada del equipo de Sinaloa de cara al arranque del Torneo Apertura 2019.