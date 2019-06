Horacio Llamas apoya al mexicano en SelecciÃ³n Nacional

Horacio Llamas apoya al mexicano en Selección Nacional

El primer mexicano en jugar en la NBA considera que en la Selección de México deben de estar los mejores

Rafael Moreno

Horacio Llamas Grey apoya a los jugadores mexicanos, pero no tiene problemas con los mexicoestadounidenses.

MAZATLÁN._ A Horacio Llamas Grey le agradaría que más mexicanos por nacimiento sean parte de la Selección Nacional, en caso de contar con las raíces básicas para ser elegibles igualmente los apoyaría siempre y cuando cumplan con lo establecido.

El rosarense vistió muchos años el jersey nacional y compartió duela con jugadores nacidos en el País y también con los llamados mexicoamericanos, muchos de ellos con un gran cariño y estima por México.

“Me tocó estar en una selección Sub 22 de puros mexicanos, que fue desarrollada para ir a la mayor, me tocó estar con jugadores mexicoamericanos cuando comencé ya en la selección grande, tengo muchos amigos mexicoamericanos que quieren a México igual o más que a Estados Unidos, no tengo un problema por ello”, dijo Llamas Grey.

“Cuando es una liga competitiva no tengo ningún problema, ya que es una liga (Nacional) en la que cualquiera puede ir a jugar a ganarse un lugar, pero si se quiere hacer una liga de sólo desarrollo mexicano, con reglas, entonces se puede hacer, aunque en Selección Nacional hay que desarrollar a nuestros mexicanos”.

“Hay reglas que se tienen que cumplir, tenemos la oportunidad de escoger mexicanos, jugadores de raíces mexicanas o que tengan pasaporte; sin embargo, deben de pasar por un proceso obligatorio, no es tan fácil.

“Por ejemplo, Lorenzo Mata sus papás son de Colima, los conozco bien, él es muy mexicano, es verdad que se hizo en Los Ángeles, pero quiere mucho a México. Hay muchos jugadores que han venido de allá, han dado la cara por nuestro País y no los tratamos tan bien cuando llegan porque piensan que van a quitar un lugar”.

Señaló que el jugador nacido en México debe de exigirse al máximo para crecer en lo deportivo y aspirar a lo más grande.

“Siempre les decía eso a mis compañeros, no importa que vengan, no importa que vengan hasta sudamericanos, si la liga (Nacional) la quieren abrir a ser profesional, entonces ahí cada quien tiene que ganarse un lugar”.

Recalcó que es bueno que en los procesos estén puros nativos, no hay que cerrarles las puertas a esos jugadores que legalmente son de origen mexicano, con descendencia de papás o abuelos.

