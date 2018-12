Hospital General y Centro Salud de MazatlÃ¡n mantienen paro laboral

Hospital General y Centro Salud de Mazatlán mantienen paro laboral

Miembros del comité del Sindicato de la Salud comentaron que no aceptan las negociaciones de la Secretaría de Salud

Fernanda Magallanes

07/12/2018 | 10:53 AM

MAZATLÁN._ El Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal” y el Centro de Salud de Mazatlán, dicen no a las negociaciones de la Secretaría de Salud y mantienen su paro laboral.

Esto después de que el mismo Secretario de Salud Efrén Encinas Torres, emitiera un comunicado en donde señala que se había efectuado un pago de aproximadamente 54 millones de pesos del pliego petitorio acordado por el Sindicato de Trabajadores de la Salud.

Además, informó el día de ayer jueves que se pagaron alrededor de 139 millones de pesos en referencia de pagos a terceros, lo cual quedaría pendiente 13 millones de pesos al 15 de diciembre y 98 millones de pesos del fideicomiso, el cual se cubrirá antes del 20 de diciembre.

Martha Peraza, miembro del Comité del Sindicato de la Salud, mencionó que esto ya no es un a cuestión de negociación, esto ya es una situación de hechos y los trabajadores no están dispuestos a esperar por pagos que se les deben desde hace un año.

“Nuestro paro se mantiene hasta que veamos el pago efectuado, aquí las negociaciones ya no entran, tenemos un año en negociaciones con pagos pendientes, ya no lo vamos a permitir, exigimos lo que nos corresponde y exigimos los insumos necesarios para llevar a cabo nuestro servicio”, declaró.

“A la sociedad le pedimos que nos entiendan, nosotros más que nadie estamos preocupados por el material, ni los medicamentos que tenemos, estamos deficientes, no es justo que los pacientes tengan que pagar por medicamentos que nosotros debemos de tener pero que no hay, no nos llega ni un suero”, continuó.

Los paros laborales comenzaron el pasado martes a nivel estado, cientos de trabajadores cerraron las puertas de las instancias y le pidieron comprensión a la ciudadanía, pidiendo respeto por su trabajo y por mejores condiciones laborales. Encinas Torres mediante un boletín de prensa, dijo que el pago de vales de productividad del 2017 y el 2018, así como el pago sexenal y los pagos de medidas de fin de año, se harán por medio de una empresa especializada a la que se le depositó el dinero, mismo que quedará resuelto la próxima semana.

“Conocemos la desesperación de la gente al ver nuestras instalaciones cerradas, pero no tenemos las condiciones para atender, no tenemos nuestros pagos, pedimos paciencia y a las autoridades les decimos que ya no aceptamos negociaciones, queremos los pagos ya”, comentó la coordinadora sindical.