Hospitales no cambian causas de muerte en certificados: Efrén Encinas

Manifiesta el Secretario de Salud que no hay, categóricamente, indicaciones para modificar los motivos del deceso

Alma Soto

El Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, negó que la dependencia que encabeza haya dado indicaciones a los centros hospitalarios o clínicas para que se indiquen que la causa de muerte de cualquier paciente es por Covid-19.

“No hay, categóricamente, ninguna indicación de modificar o señalar cualquier persona que fallezca, que porque estemos en contingencia de Covid-19, va a ser Covid-19, de ninguna manera, ni una ni otra cosa, el que falleció por Covid-19 debe de ser Covid, y el que no, pues no Covid, no sé, diabetes mellitus, una peritonitis, colecistitis”, declaró.

Ello, cuando se le cuestionó sobre los señalamientos de familiares de pacientes, sobre todo adultos mayores, que han fallecido y en el certificado de defunción que emiten los hospitales se especifica que la causa de muerte fue por Covid-19.

La queja fue en el sentido de que, sin una prueba previa, se especificó la causa de muerte como Covid-19 a adultos mayores que desde hace años llevaban tratamiento por otros padecimientos.

“Y lo peor es que no nos permitieron verlo, despedirnos de él, y en los pueblos los sacerdotes no reciben en el templo a quienes mueren por Covid-19, no es justo entonces que los estigmaticen”, declaró María, cuyo abuelo murió y fue trasladado a Chele, El Rosario.

“Nosotros los médicos nos aplicamos y seguimos la guía para determinar qué características o que nombre (causa) vamos a ponerle a la persona que fallece, y vienen cuatro o cinco conceptos, factores asociados, secundario a esto, etcétera, etcétera”, recalcó Encinas Torres.

Dijo, también, que se recomendará a las instituciones de salud que establezcan un protocolo para la identificación de los fallecidos, para que no se preste a confusiones.

“Se busca que haya mayor seguridad en la identificación para recibir un cuerpo, pues es un tema muy sensible para las familias, vamos a estar atento de ellos”, declaró.