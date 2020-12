Hospitalizado, Ernesto Echeverría, ex Secretario de Salud de Sinaloa, por Covid-19

Según reportes extraoficiales, el ex funcionario se encuentra estable en un hospital privado de Culiacán

Noroeste / Redacción

Diversas fuentes reportan que el ex Secretario de Salud en Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, se encuentra hospitalizado debido a complicaciones por Covid-19.

Un ex colaborador del ex titular de Salud indicó que lleva días internado en un hospital privado de Culiacán. De acuerdo a esta fuente, Echeverría Aispuro no da señales de mejoría ni tampoco ha empeorado, esto debido a que el Covid-19 le trajo complicaciones respiratorias.

“No ha presentado mejoría pero tampoco ha empeorado, está más o menos estable, pero en principio sí ingreso por Covid-19, toda la familia tuvo Covid, de repente, fue un brote en la familia de él, y él ha sido quien se la ha visto más mal”, compartió el ex trabajador.

“Ya hace mucho tuvo un infarto, un preinfarto, una parálisis, y pues quieras o no pues todo eso hizo que empeorara, nada más que como te digo, no mejora, pero tampoco está empeorando”, añadió.