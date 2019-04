Hospitalizan a Alejandro Sanz; suspende gira

En un comunicado emitido por la compañía StarsWorld Production se confirmó que Alejandro Sanz suspenderá su gira luego de haber informado que sólo estaría un tiempo en reposo, pues parece que su cuadro de neumonía se agravó y ha tenido que ser hospitalizado.

Algunos medios ya habían dado a conocer sobre el delicado estado de salud del cantante, pero la perspectiva era positiva ante su pronta recuperación y el propio intérprete dejó claro en sus redes sociales que así sucedería, citó vanguardia.com.

Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fams me esperaban y no hay nada peor q no llegar dnd eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero pic.twitter.com/8A4lDTrOrF