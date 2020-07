Hotel Playa reabre sus puertas y recibe a turistas de Saltillo, quienes dicen estar en 'su segunda casa'

En el establecimiento se garantizan los protocolos sanitarios, empezando por el cuidado de los espacios, con el 50 por ciento de su capacidad total en hospedaje, 40 por ciento en restaurantes y sin presentación de shows

Alma Soto

08/07/2020 | 12:14 AM

Javier Ovalle González y María del Socorro Castillo vienen de Saltillo, Coahuila.

Estaban en el Hotel Playa cuando cerraron Mazatlán al turismo y debieron regresar a su lugar de origen.

Hoy, en el primer día de actividades del hotel, quisieron regresar a la que llaman "su segunda casa".

Los primeros huéspedes fueron recibidos en medio de un espectáculo de baile regional y con un ramo de flores.

Javier Ovalle González y María del Socorro Castillo se dijeron felices de regresar a "su segunda casa", a la que vienen hasta cuatro veces al año.

“Es nuestra segunda casa, nos sentimos muy a gusto, aquí nos reciben siempre con los brazos”, expresó María del Socorro.

Aún no están seguros si se van a quedar una semana o dos.

BUSCAN HUÉSPEDES REGIONALES

Alfredo Zenteno Quintero, director comercial del Hotel Playa, indicó que su mercado será el regional: Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango y el centro-norte de Sinaloa.

En el establecimiento, dijo, se garantizan los protocolos sanitarios, empezando por el cuidado de los espacios, con el 50 por ciento de su capacidad total en hospedaje, 40 por ciento en restaurantes y sin presentación de shows.

“No vamos a saturar nuestro hotel porque lo más importante para nosotros es la seguridad del huésped, nuestro nuevo 100 por ciento será de un 50 y un 60 por ciento para que la gente disfrute las instalaciones”, expresó.

Zenteno Quintero aseguró que el hotel hizo una inversión de aproximadamente 3 millones de pesos para adecuar las instalaciones, desde la instalación de 120 puntos de dispensadores de gel antibacterial, 40 tapetes sanitizantes en todas las áreas de salud, adaptaciones en habitaciones, restaurantes en los que no se está usando mantelería sino otro tipo de aditamentos.

Se adaptó, también, un consultorio médico en el que de manera permanente habrá un médico para atender a los huéspedes que presenten molestias.

“Desde el momento en el que hacen la reservación, los huéspedes envían una carta en la que declaran que no están enfermos, ni son sospechosos de Covid-19, pero si estando aquí se manifiesta el virus, se les canaliza al consultorio y el médico va a determinar cómo se debe proceder”, declaró.

FELICES DE REGRESAR AL TRABAJO

El común denominador entre los empleados del Hotel Playa fue la alegría del regreso.

Enrique, encargado de caja del restaurante y empleado desde hace 10 años, mostró su emoción con los ojos húmedos.

“Sentimos la emoción de atender de nuevo a los huéspedes, de darles el acompañamiento como debe ser, nos preparamos para no ir para atrás, sino para adelante”, declaró.

Consideró que cada uno de los empleados del hotel, desde el más pequeño hasta el más alto ejecutivo, aportan un grano de arena para hacer que los huéspedes se sientan como en su casa y para lograr que, si vienen por primera vez, regresen muchas veces más.

Francisco es el jefe de seguridad, tiene toda una vida de trabajo en el Hotel Playa: 32 años. Y sintió este día como si fuera el primero.

“Me siento tan feliz, vamos a cuidarnos a nosotros mismos, al huésped, a todo mundo, ya deseaba estar aquí, me siento mejor que en mi casa, el encierro me atiriciaba, me siento feliz de estar aquí. Disfruto mi trabajo como el primer día que entré”, manifestó.

Sean y Cinthia están en la recepción, ambos se dicen listos para trabajar y brindar las mejores experiencias a los huéspedes.

Julio es parte del restaurante y da gracias a Dios por estar de vuelta, bien capacitado en la nueva normalidad.

Roberto, otro de los colaboradores, considera que el sector turismo es muy importante para Mazatlán, representa bienestar para todo mundo, por lo que se deben tener cuidados para que no se vuelva a cerrar la actividad.

“Eso depende de nosotros y de que todas las personas nos ayuden”, manifestó.