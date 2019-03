Hoteles Pueblo Bonito prepara la expansiÃ³n de la marca en nuevos destinos

Hoteles Pueblo Bonito prepara la expansión de la marca en nuevos destinos

La cadena hotelera que dirige Ernesto Coppel Kelly llegará a las ciudades de San Miguel de Allende y Cancún; distinguen a sus mejores empleados

Susana Guevara

Fieles a su lema de ofrecer calidad, Hoteles Pueblo Bonito prepara la expansión de la marca en nuevos destinos, San Miguel de Allende y Cancún.

Además de contemplar en su inversión de mil millones de dólares, a la remodelación total de Hotel Pueblo Bonito Mazatlán y la construcción de un hotel boutique en el Centro Histórico.

Esto con la oportunidad de crecer, aspirar a ser mejores y ofrecer novedades en el tiempo compartido, servicio que se reinventa y al que se ha dedicado el líder del grupo hotelero, Ernesto Coppel Kelly, por más de 35 años.

Tan solo en el 2018, se vendieron más de 18 millones de dólares, superando el año anterior gracias al esfuerzo del personal que forma parte del área de mercadotecnia.

Para motivar e incentivar al personal que destaca en distintas áreas, se realizó una entrega de reconocimientos a los 12 mejores colaboradores y dos más por su excelencia laboral.

“Un señor de las vegas que se llamaba Mark Perkins, me enseñó lo importante que eran los Opcs (Outside Personal Contact), sin ellos no hay negocios, por eso vine de Los Ángeles para estar con ellos, porque sin ellos no tengo nada”, comentó Ernesto Coppel Kelly.

Él junto a directivos del grupo hotelero distinguieron a los mejores empleados de las áreas de In House Internacional, In House Nacional, Programas Foráneos, Casetas, Aeropuerto, Restaurantes, realización de Pick ups, y tres entregas especiales por trayectoria laboral a Wendy Vianey Zuribia Bergez y David Tussi Arámburo.

RIFA

Esa noche se rifó entre los galardonados un viaje a Europa en el mes de septiembre con 10 mil dólares para gastar.

GALARDONADOS

- María Dolores Zazueta Osuna

- Laura Delia Benítez Calleros

- María de Jesús Murillo crespo

- Elva Alicia Antuna Salazar

- Ricardo Lizárraga Montes

- Judith Gámez Valdez

- José Antonio Benítez Cayeros

- David Emmanuel Estrada Díaz

- Pamela Lizárraga Zamudio

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

- Wendy Vianey Zuribia Bergez, por su dedicación y excelencia profesional

- David Tussi Arámburo, por su profesionalismo y apoyo incondicional en las tareas de prospección en el equipo de Mercadotecnia.

- Francia Isabel Sarabia, por su profesionalismo y apoyo incondicional en las tareas de prospección en Pueblo Bonito Emerald Bay