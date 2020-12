'House of the Dragon', precuela de 'Juego de Tronos', amplía su reparto con Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy

Esta precuela situada 300 años de los hechos narrados en 'Juego de Tronos' también amplió su nómina de directores con los fichajes de Greg Yaitanes ('Banshee'), Clare Kilner ('Snowpiercer') y Geeta V. Patel ('The Witcher'), que se unen al ya anunciado Miguel Sapochnik, quien también ejerce como showrunner junto a Ryan Condal

'House of the Dragon', la esperada precuela de 'Juego de Tronos' que prepara HBO, acaba de dar un gran paso adelante al anunciarse que Paddy Considine, quien dará vida al Rey Viserys Targaryeny, ya no es el único miembro de su reparto, pues al mismo acaban de sumarse Matt Smith ('Doctor Who'), Olivia Cooke ('Ready Player One') y Emma D'Arcy ('Truth Seekers').

Además, ya se sabe a qué personajes interpretarán cada uno de ellos. Cooke será Alicent Hightower, la hija de La Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. D'Arcy se meterá en la piel de la Princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey que lo tiene todo salvo por el hecho de no ser un hombre. Por su parte, Smith será el Príncipe Daemon Targaryen, hermano pequeño del Rey Viserys y heredero al trono. Un feroz guerrero que posee la auténtica sangre de dragón, detalló el sitio espinof.com.

