‘Hoy el que no se mueve no sale en la foto’: Benítez Torres

El Alcalde de Mazatlán dice que respeta la opinión de Carol Berenice Arriaga García

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Recordando la frase del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez Sánchez, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres dijo que hoy “el que no se mueve, no sale en la foto”.

Lo anterior lo expresó ante declaraciones públicas de ayer de la delegada del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa, Carol Berenice Arriaga García, quien pidió a los integrantes de su partido en la entidad estar serenos ante el próximo proceso electoral.

Entre otros mencionó al Presidente Municipal mazatleco, Benítez Torres, de que todavía no es tiempo de que estén como candidatos.

"Eso queda muy claro, yo respeto la opinión de Carol que es amiga, de que no son los tiempos, pero acuérdate que contrario a lo que decía Fidel Velázquez es totalmente diferente, hoy el que no se mueve no sale en la foto, el que se mueve es el que sale", dijo Benítez Torres.

El Alcalde mazatleco ha manifestado en diferentes ocasiones su interés de ser candidato a Gobernador de Sinaloa y participaría si así se lo pide su amigo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ha sido criticado en diferentes ocasiones de que con sus viajes que argumenta que son de promoción turística de Mazatlán en diferentes partes de la entidad, lo que realmente busca es promover su imagen en busca de proyectarla para buscar la candidatura a Gobernador de Sinaloa.

"El que se mueve no sale en la foto", es una frase que dijo el secretario general de la CTM por cuatro décadas, con relación a que quien se adelantaba a los tiempos electorales en un régimen del Partido Revolucionario Institucional no era elegido a alguna candidatura como la de la Presidencia de la República, que le tocaba designarla en ese entonces al Jefe del Poder Ejecutivo en turno.