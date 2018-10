Hoy es Día de la Niña y María Camila trabaja para ayudar al mundo

Si nos esforzamos, podemos lograrlo, advierte en el Día Internacional de la Niña

Jazmín Ballesteros

María Camila Franco Soto, tiene 8 años de edad, practica Danza Folclórica, jazz, pintura y es cadete del Grupo Menor en el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario. Desde muy pequeña mostró interés por diversas actividades, que para ella, no resultan agotadoras y sí gratificantes.

Señala que como cualquier otra niña alrededor del mundo, puede lograr cualquier propósito sí trabaja duro para ello.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña, para el empoderamiento de las niñas, en un mundo donde no todas enfrentan condiciones para que sus derechos sean respetados.

"De grande me gustaría ser pintora y hacer retratos. Quiero seguir bailando y ser sargento del Pentathlón para ayudar a que todos los niños mejoren y tengan valores, porque si hacemos caso y nos esforzamos, podemos ayudar al mundo", señaló, María Camila.

Camila con la Maestra de danza Alicia Montaño Villalobos.

" A veces se me hace difícil pintura, porque no puedo hacer bien los dibujos, pero me gusta mucho y lo intento", dijo.

Desde los 6 años de edad Camila participa en competencias nacionales de escolta, en las que ha ganado los primeros lugares, representando a Sinaloa y siendo la más pequeña de las integrantes en la rama infantil.

Además de aprenderse los movimientos de su rutina, las preguntas del concurso y llevar su uniforme en perfecta condición, Camila fue constante en su preparación de cinco meses previos a las competencias, pues ella asegura que no le gusta faltar a sus compromisos.

Empatía y sensibilidad artística

Camila no es sólo un ejemplo multidisciplinario, pues ha demostrado ser capaz incluso en casa, cuando es necesario.

"Cuando estaba más chiquita mi mamá se enfermó y no podía moverse, entonces yo le hacía comida y le ayudaba a planchar. No me daba miedo, lo hacía porque ella también me cuida y no había nade más", recordó.

La pequeña preparó quesadillas y ensalada de pollo a su madre cuando no podía moverse. Señala haber sentido alegría por ser la primera vez que cocinaba algo y además, por haber ayudado a su madre.

Camila ha sido elegida para encuentros de oratoria, tiene un promedio de excelencia académica, y en su hogar se le ha inculcado la cultura del esfuerzo.

"Yo le digo a los niños que lo intenten, todos podemos hacer todo lo que queramos. Yo siento alegría cuando me estoy frente al publico bailando o diciendo algo", comparte.

Haciendo oratoria en el Teatro MIA, con su uniforme del Pentathlón.

Día Internacional de la Niña

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. El origen de esta conmemoración es una resolución de la Organización de las Naciones Unidas.

El Día Internacional de la Niña se estableció el 19 de Diciembre de 2011, en la resolución 66/170 de la ONU, en el marco del Objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y la niñas.

Según la Organización de las Naciones Unidas, hay 1,1 mil millones de niñas en el mundo que desafían el status quo. Están redefiniendo la adolescencia, y lo están haciendo contra viento y marea.

Casos como el de María Camila dan cuenta de las oportunidades que deciden tomar para lograr lo que se propongan, con apoyo familiar y con libertad de elegir lo que deseen ser.