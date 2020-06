Hoy inicia el semáforo, con casi todo el país en rojo. El verde será responsabilidad de cada región

Hoy no se acaba la epidemia ni la restricción necesaria de la movilidad en espacio público para seguir mitigando la epidemia del Covid-19. La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de este 1 de junio los gobiernos de las entidades federativas tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios con apoyo del semáforo único federal

Sinembargo.MX

01/06/2020 | 07:44 AM

Ciudad de México.– Tras 70 días de Jornada de Sana Distancia a nivel nacional, hoy comienza la transición escalonada y regionalizada a la denominada “nueva normalidad” para reactivar la economía, que incluye que el Presidente Andrés Manuel López Obrador retome sus giras en la Península de Yucatán para darle banderazo a la construcción del Tren Maya.

Esta etapa se basa en un semáforo con niveles de riesgo que el Gobierno federal informará a gobiernos estatales cada semana.

“Hoy no se acaba la epidemia ni la restricción necesaria de la movilidad en espacio público para seguir mitigando la epidemia del Covid-19. La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de este 1 de junio los gobiernos de las entidades federativas tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios con apoyo del semáforo único federal”, dijo el Subsecretario Hugo López-Gatell en conferencia.

“Es nueva normalidad porque tenemos que cambiar lo que hacíamos con respecto a antes de la epidemia. La vida pública (trabajar, estudiar, socializar) tiene que continuar con medidas sanitarias porque sino existirían varias afectaciones al bienestar. La mitad de la población de México vive al día en términos económicos”.

En video, alertó que si las reglas no se siguen, cada municipio y estado tendrá un mayor número de contagios, la pandemia va a remerger y “entonces tendrán medidas más restrictivas”.

La medida de quedarse en casa y suspender las actividades no esenciales en el sector público y privado se estableció para disminuir la transmisión de persona a persona en espacios públicos, la cantidad de contagios de coronavirus y por ende reducir la presentación de casos graves que podían saturar la atención médica hospitalaria.

Ante el paro, el Banco de México (Banxico) prevé que la economía caiga entre 4 y 8 por ciento este año. El resguardo domiciliario requirió la limitación voluntaria de movilidad permaneciendo en el domicilio el mayor tiempo posible, sobre todo en personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca y las mujeres embarazadas, independientemente de que su actividad fuese esencial.

Cuando arrancó Susana Distancia el 23 de marzo entonces habían 367 casos de coronavirus acumulados en el país, cuatro defunciones y solo 2 por ciento con necesidad de entubarse.

El 30 de marzo el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón anunció que el Consejo de Salubridad General declaró Emergencia Sanitaria a la pandemia del Covid-19.

Solo podían seguir laborando personal del sector salud, seguridad pública y justicia, actividades legislativas, y otras económicas.

La Jornada de Sana Distancia se amplió del 30 de abril al último día de mayo. Aunque desde el 18 de mayo podían reabrir sus actividades los 269 “municipios por la esperanza” en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, donde en los últimos 28 días no han tenido casos y cuyos municipios vecinos tampoco han tenido casos activos en ese periodo. Pero la mayoría de los Alcaldes y pobladores lo rechazaron por miedo a un rebrote.

Ayer domingo 31 de mayo, el último día de la Jornada con 31 estados en semáforo rojo salvo Zacatecas, México llevaba 90 mil 664 casos acumulados y 9 mil 930 muertes, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en su conferencia vespertina número 93.

“Logramos reducir hasta 81 por ciento el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia”, enfatizó López-Gatell.

Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia por parte de las 32 entidades, y cada semana de acuerdo a su nivel de riesgo serán notificadas por la autoridad sanitaria federal cuál es su nivel de riesgo (por número de casos y porcentaje de ocupación hospitalaria), cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese color del semáforo y los Gobiernos estatales serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios de valor social y de cantidad de personas en la vía pública.

“Si hay manifestaciones de que pudiera estar reemergiendo la epidemia, se retira la acción o se modifica, se atenúa, se disminuye el número de personas que tienen movilidad en el espacio público o se disminuye la movilidad pública de las mismas personas”, aseguró en conferencias previas. “Es muy importante la cooperación de todos los miembros de la sociedad”.

REGISTRO DE EMPRESAS

Del 18 al 31 de mayo, las empresas de minería, transporte y construcción se registraron para responder sobre protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, sobre capacitación a su personal para garantizar una seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos para la sana distancia, así como el establecimiento de filtros de ingreso y sanitización.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que de las 15 mil 398 empresas registradas, han sido aprobadas 3 mil 981 del sector transporte, mil 536 de minería y solo 491 de construcción por su complejidad.

“Lo que sigue es la integración de nuevas empresas que a partir del protocolo pueden irse considerando esenciales cuando la autoridad de salud así lo decida”, adelantó Robledo. “Una empresa que en este momento no es considerada esencial, puede ir avanzando en registrarse, en irse preparando y conociendo qué es lo que tiene que hacer para el momento en el que sea esencial”, entre ello, la recomendación a los empleados de no usar barba, bigote, corbata ni joyería.

Las visitas a las empresas para revisar medidas sanitarias y actividades esenciales serán de acuerdo con el color del semáforo en el municipio que se encuentre cada centro de trabajo, anunció la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, quien señaló a compañías que continuaron operando durante la Jornada de Sana Distancia pese a no ser esenciales, como Elektra, de Grupo Salinas. Hasta el 19 de mayo todavía el 6 por ciento de firmas no esenciales se negaron a cerrar, principalmente tiendas no departamentales (26 por ciento) como Megasports. Cualquier irregularidad puede reportarse a la Profedet a los teléfonos 800-717-2942 y 800-911-7877.

Como el semáforo está en rojo, la máxima alerta sanitaria, las únicas actividades que pueden realizarse son las esenciales del sector salud, seguridad, alimentación, minería, construcción y fabricación de equipos de transportes, con medidas de higiene: uso de cubrebocas en transporte público y lugares con aglomeraciones de personas; gel antibacterial y lavado frecuente de manos; sana Distancia entre las personas; estornudo de etiqueta; limpieza y desinfección constante de espacios de trabajo y en el hogar; y evitar saludarse de mano o con beso.

Nada de espacios públicos abiertos ni clases en escuelas públicas ni privadas.

Dentro de las actividades esenciales el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell mencionó las del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes retomó sus giras sin actos de más de 50 personas.

Una semana hará gira y otra estará en la capital del país. Cancún, adonde viajó el Mandatario por carretera, ya está en una zona de declive y “en pocas semanas” empezará a llegar al verde, de acuerdo con el vocero del coronavirus. El martes va a Yucatán, el miércoles a Campeche, el jueves a Chiapas, el viernes a Tabasco, el fin de semana en Veracruz y se regresa el domingo a la Ciudad de México.

“Tenemos que seguirnos cuidando todos como lo hemos hecho, pero al mismo tiempo ir hacia la normalidad económica social, cultural, a la convivencia. Es muy importante que yo vaya a dar estos banderazos para iniciar la construcción del Tren Maya, porque son empleos, muchos empleos y se necesita reactivar nuestra economía”, justificó López Obrador.

“No vamos a poder atender a personas que nos presenten demandas. Los coordinadores del Gobierno federal en los estados empiezan a poner módulos en donde se van a llevar a cabo estos actos para que con sana distancia se entreguen por escrito las peticiones”.

El Tren Maya, una de las obras que continuaron en la Jornada de Sana Distancia al igual que la refinería Dos Bocas, va en su tercera licitación y entrega de contratos por adjudicación directa.

Para las actividades económicas no esenciales, el Gobierno federal estableció cuatro categorías según su valor social (genera ingresos distribuidos a muchas familias) y número de personas que participan.

“Iremos anunciando progresivamente qué actividades van abrir. Cuando se pase al semáforo naranja, empiezan a abrir actividades no esenciales de acuerdo a sus niveles de utilidad pública, valor social y de personas”, aclaró el Subsecretario López-Gatell. “Entre menos personas participen, mejor en términos de epidemia”.

En el caso de los aeropuertos, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) anunció los protocolos globales de seguridad sanitaria que permitirán la reanudación de actividades. En el caso de las aerolíneas, los protocolos incluyen el uso de equipo de protección entre el personal (máscaras, cubrebocas, guantes), reducción de puntos de contacto mediante check-in en línea, quioscos, etiquetas de equipaje impresas en el hogar, puertas biométricas y lectura de tarjetas de embarque.

“Los nuevos protocolos fueron elaborados en coordinación con los miembros del WTTC, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), para brindar certeza de entornos seguros en aeropuertos y líneas aéreas”, dijo Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC.

CLASES SOLO EN SEMÁFORO VERDE

Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, se regresará a clases de todos los niveles solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde con estrictas medidas de higiene coordinadas por comités participativos, informó el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

“Siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas a un curso remedial tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto con asistencia alternada”, detalló.

Aprende en Casa se extiende al 5 de junio, las vacaciones de verano del 8 de junio al 7 de agosto, el curso remedial del 10 al 28 de agosto y el ciclo escolar 2021 desde septiembre.

El 80 por ciento de las maestras y los maestros no han dejado de trabajar a través del programa Aprende en Casa, dirigida a alumnos con acceso a internet y datos en el celular. Familias de comunidades rurales sin señal de televisión, radio ni internet no pudieron acceder.

En educación superior, Oaxaca solo alcanzó el 75 por ciento de cobertura de modalidad a distancia. En los lugares más marginados, a través de la radio y de materiales educativos se atendió a los estudiantes que no tenían internet o televisión, dijo Moctezuma.

Para asegurar el bienestar de la comunidad escolar, con la cultura “Yo cuido del otro” se activarán comités participativos de salud escolar (sanitización, tres filtros en la casa, a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases, medidas de higiene permanentes, circulación en un solo sentido y señalizaciones en las escuelas); garantizar acceso a jabón y gel con el Programa la Escuela es Nuestra; cuidado de maestros en grupo de riesgo; cubrebocas obligatorio, sana distancia (recreos escalonados, asistencia alternada por apellido); suspensión de ceremonias; y, con un enfermo, se cierra la escuela.

El examen para asignación en la secundaria se elimina y el examen para acceso al bachillerato será 8 y 9 de agosto, y 15 y 16 de agosto.

NUEVA NORMALIDAD EN EL VALLE DE MÉXICO

La Ciudad de México, con más de 25 mil casos y 4 mil decesos, estará en semáforo rojo al menos hasta el 15 de junio, por lo que las únicas actividades esenciales son las de servicios de salud, servicios de emergencia y seguridad, comercio de abarratores y alimentos, logística y servicios de transporte, sector primario agricultura y ganadería, comercio digital por aplicaciones, y poco a poco se incorporarán minería, construcción, fabricación de transporte, producción de cerveza y venta de bicicletas con horarios escalonados para evitar aglomeraciones en el transporte público. El resto de la ciudadanía debe continuar en casa y se sugiere el uso de cubrebocas. La continuación de la Ley Seca dependerá de las alcaldías.

“La Ciudad sigue en semáforo rojo y las actividades que se incorporan son de manera paulatina. No todas las obras inician a partir de mañana”, detalló en conferencia el domingo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En el sector de construcción, para evitar la hora pico, el horario será de 10 de la mañana a 7 de la noche, y la semana laboral será de lunes a jueves.

“Es más probable que presentaran síntomas el fin de semana que sigue y por esa razón ya se tomaría la decisión de que no regresan a actividades sino que se quedan en casa como ha dictado la autoridad sanitaria”, explicó el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous. Y con la industria cervecera siguen en diálogo.

Los negocios formales e informales de los sectores económicos esenciales que se incorporarán según el color del semáforo deben descargar una carta donde se comprometen a cumplir con los lineamientos sanitarios dependiendo el área, informó ayer el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque algunos sectores de actividades esenciales reinician labores este 1 de junio con protocolos de higiene, se recomienda a la población continuar con las medidas de prevención.

Se estima que se incremente en 500 mil personas el uso de transporte público, particularmente en el Metro, por lo que para evitar aglomeraciones se están estableciendo señalización de sana distancia y 54 kilómetros de ciclovías emergentes a prueba para promover el uso de bicicleta.

“Estamos implementando ciclovías emergentes que van en paralelo a dos de los trayectos más importantes de transporte público en la Ciudad que conectan el sur, centro y norte, y el oriente y poniente: a lo largo de la línea 1 del Metrobús en el carril derecho de avenida Insurgentes [ya iniciada] y de la línea 2 de Metrobús en el carril derecho de Eje 4 Sur”, detalló el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

La infraestructura ciclista tiene conexión con la red de transporte público: carril Bus-Bici del Eje 7 donde va el Trolebús; carril Bus-Bici eje 8 donde va el RTP; con la línea 9 y 12 del Metro y la línea 1 y 2 del Metrobús; así como 56 cicloestaciones. Asimismo habrá préstamo gratuito de 150 bicicletas en módulos y 50 por ciento de descuento en inscripciones a Ecobici.

A partir del martes 2 de junio, se contempla abrir al 30 por ciento de su capacidad el Bosque de Chapultepec, el de Aragón y el de Tlalpan, para salir a caminar o desarrollar actividades físicas con Sana Distancia.

El programa Hoy No Circula temporal para todos los hologramas se mantendrá hasta que la Ciudad de México esté en Semáforo Naranja, y las actividades educativas se reanudarán hasta tener Semáforo Verde, es decir, hasta agosto.

A finales de junio, cuando se prevé el semáforo naranja porque la capacidad hospitalaria estaría a menos del 65 por ciento de ocupación, la capital del país podrá abrir restaurantes (al 30 por ciento de su capacidad); comercio de productos no esenciales en micronegocios y pequeños negocios (menos de 30 empleados) con flujos para clientes, aforo reducido y señalética; hoteles (al 30 por ciento de su capacidad); notarías y bufetes de abogados que den atención a la población.

También trámites y servicios de gobierno (atención al público); eventos deportivos sin público para ser televisados; cines y teatros (al 50 por ciento de su capacidad); servicios religiosos (al 30 por ciento de su capacidad); y trabajadoras del hogar.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, una vez se esté en semáforo naranja, apelará a la sanitización de espacios, señalización para sana distancia y estornudo, y el personal usará cubrebocas y caretas. Durante los tres meses de cierre de las salas, se perdieron 6 mil millones de pesos, informó.

El Estado de México, con más de 14 mil 800 casos y dos mil muertes, está coordinado con la Ciudad de México. Continúa en semáforo rojo y se mantendrán en todo momento las medidas de higiene.

El monitoreo del riesgo sanitario se realizará por regiones: Zona Metropolitana del Valle de México, del Valle de Toluca, Norte y Sur. La evolución del riesgo sanitario se realizará a través de semáforos de control (un estatal y 4 regionales) considerando los cuatro niveles de riesgo: máximo de alerta sanitaria (rojo), alto riesgo (naranja), riesgo intermedio (amarillo), bajo riesgo (verde).

El proceso de reapertura económica será por región y arrancará de forma gradual, con base en la evolución de su respectivo semáforo de riesgo sanitario. Al igual que la Ciudad de México, los mexiquenses arrancan en semáforo rojo por lo que solo puede haber actividades esenciales del gobierno, seguridad, justicia, búsqueda de personas y sumadas también la minería, construcción y fabricación de autos.

Para cuidar la salud de los niños, jóvenes y maestros, las escuelas, públicas y privadas, deberán mantener sus actividades de manera no presencial. Cuando se llegue al Semáforo Naranaja, se retomarán actividades del gobierno, industrias manufactureras; comercio al por mayor y al por menor; espacios de venta de alimentos preparados; servicio de hospedaje al público en general; centros y plazas comerciales solo con aforo que permita garantizar la sana distancia sin exceder un máximo del 30 por ciento.

Sin embargo, a la población vulnerable (más de 60 años, enfermedades crónicas o embarazo) los empleadores brindarán todas las facilidades posibles para que puedan cumplir sus funciones laborales desde casa o en un número limitado de días/horas por semana. Además, en espacios públicos solo será con horarios establecido que limite el aforo a un máximo de 30 por ciento.

SEMÁFORO POR REGIONES

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo la semana pasada que aunque la rectoría del semáforo de reactivación de actividades es federal, se dialoga con cada Gobierno estatal para adaptarlo a la situación particular de sus municipios, entre ellos, los 269 de la esperanza. Sin embargo, el viernes siete Gobernadores rechazaron el semáforo federal.

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, acusaron que la medida fue unilateral por lo que reanudarán sus actividades según su situación.

“Manifestamos toda nuestra incomodidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados, por el contrario pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, leyeron en un comunicado en conjunto.

El Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo por su parte dio a conocer que se seguirá con sana distancia hasta el 15 de junio, y en San Luis Potosí el Gobernador Juan Manuel Carreras anunció su semáforo estatal con actividades recreativas hasta julio o agosto.

En cambio, aceptaron el semáforo con indicaciones federales el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Baja California, Jaime Bonilla; de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, quien antes había criticado un posible rebrote por la transición a la nueva normalidad.

También lo aprobaron el Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (PAN); de Yucatán, Mauricio Vila; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Zacatecas, Alejandro Tello; de Querétaro, Francisco Domínguez, de Oaxaca, Alejandro Murat, entidad sureña donde más hay “municipios de la esperanza”.

El titular de la Secretaría de Salud de Baja California Alonso Pérez Rico anunció que la entidad, también con alta concentración de contagios después del Valle de México, arrancará la transición a la nueva normalidad en semáforo rojo.

Estados como Jalisco y Nuevo León, de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre, adelantó el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.