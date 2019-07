Hoy jugamos mal, no hay justificaciÃ³n: Ricardo La Volpe

Hoy jugamos mal, no hay justificación: Ricardo La Volpe

Toluca fue derrotado en su casa por Querétaro

Noroeste / Redacción

TOLUCA._ El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del Toluca, aceptó que su equipo no tiene justificaciones ante la derrota 0-2 contra el Querétaro porque el rendimiento en la cancha estuvo por debajo de lo esperado.

"Hoy jugamos mal, no hay justificación", dijo el estratega este domingo en una rueda de prensa en Toluca, luego de que su equipo cayera en su debut en el torneo Apertura 2019 con goles del colombiano Fabián Castillo y el mexicano Jesús Alonso Escoboza.

La Volpe reconoció que comenzar la temporada con una derrota en casa es un golpe y solo le queda analizar, observar y sacar conclusiones para lograr una mejor actuación el próximo sábado en la visita al Cruz Azul en la segunda fecha del torneo.

"No supimos ni en defensiva ni en ofensiva, se manejó mal la pelota. Lo pasado es pasado, debemos pensar en lo que viene y corregir errores", agregó.

El técnico recordó que Toluca terminó bien el pasado Clausura, en el que estuvo a punto de entrar a la liguilla de los ocho mejores, sin embargo este domingo mostró una cara diferente, lo cual le reclamó a sus futbolistas.

"El hambre del campeonato anterior no la vi en el campo de juego, más allá de jugar mal, faltó actitud en la marca. En el recorrido de la pelota no vi la explosión, una cosa ir con explosión para no dejar pensar al rival y otra es ir caminando o trotando. Hablé de eso con ellos", reveló.

Con 10 títulos, Toluca es uno de los tres equipos más ganadores de la liga de México, solo detrás del América con 13 campeonatos y el Guadalajara, con una docena, pero desde el 2010 el equipo no gana un cetro, lo cual pretende hacer La Volpe en el Apertura.

Hoy confesó que debe hacer ajustes en la defensa y analizar otros aspectos porque tal vez los jugadores subestimaron a un Querétaro que jugó bien.

"Quizás pensaron que no era América o Cruz Azul, eso pasa siempre; en la selección sucede que jugamos grandes partidos con las potencias y contra el que le tienes que ganar no estás con el mismo chip. Hoy vi frío al equipo, no como terminó el campeonato anterior", concluyó.

Toluca tiene previsto fichar a dos jugadores con los que fortalecerá su zaga que el próximo fin de semana la baja adicional del defensa Rodrigo Salinas, expulsado hoy, quien se sumará a la ausencia a la del argentino Jonatan Maidana, lesionado.