Hoy lamentablemente tengo que dar un paso al costado y dejar el club: Maradona

El argentino rompe el silencio y en sus redes sociales se despide de Dorados

Noroeste / Redacción

Diego Armando Maradona rompió el silencio luego de que su abogado Matías Morla diera a conocer que dejaría la dirección técnica de los Dorados de Sinaloa, equipo del Ascenso MX.

A través de una carta difundida en redes sociales, el ex astro argentino confirmó que su salida del conjunto sinaloense se debe a los problemas de salud que desde hace tiempo enfrenta, informó Elarsenal.net.

“Quería dejar en claro que mi salida de @Dorados tiene que ver con mi salud. Hoy lamentablemente tengo que dar un paso al costado y dejar el club, donde me hicieron sentir como en mi casa… Pero hoy tengo que pensar en mí, y en mi salud. Los médicos me piden que pare, porque pasan los años y cada vez me duele más. Tengo que hacerme dos operaciones que vengo postergando desde hace mucho. Gracias a Dios, y a la Tota, ninguna es de riesgo, pero se necesita tiempo y reposo para poder hacerlas, y creo que este es el momento”.DIEGO MARADONA

El estado físico de Maradona durante su estadía con el Gran Pez era ostensiblemente precario, pues en varias ocasiones se le vio desplazarse con dificultad o con la ayuda de un bastón, además, no podía participar mucho en los entrenamientos como a él le gusta.

En el mismo documento, el timonel argentino aprovechó para agradecer el apoyo que le otorgó la directiva en su exitosa aventura con los Dorados, aunado a ello también manifestó su reconocimiento a la afición.

“Les agradezco a todos los que forman parte, desde el presidente Antonio Núñez, hasta los hinchas, que nos acompañaron siempre. También agradezco a Jorgealberto Hank y a Cristian Bragarnik por su seriedad y responsabilidad. A mi cuerpo técnico, y a todos mis jugadores, que llegaron a dos finales consecutivas del ascenso… Sinceramente yo no sé cómo explicarles, pero le agradezco a todos los que piensan siempre en mí. Confío en haber dejado en alto el nombre del club, y decirle a Dorados y a su gente que estamos unidos para siempre. Hasta pronto”.DIEGO MARADONA