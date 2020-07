'Hoy no estamos todas, nos falta una'. Piden justicia por Lidia Andree, en Culiacán

Más de 50 jóvenes se manifiestan, primero en Catedral y luego en la Fiscalía, para exigir justicia por la joven sinaloense de 18 años que fue privada de la vida el pasado 1 de julio

Leopoldo Medina

21/07/2020 | 11:18 AM

"Hoy no estamos todas. Nos falta una". "Justicia por Andree", se lee en las cartulinas que portaban más de 50 jóvenes que la mañana de este martes se manifestaron primero frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Rosario.

Con diversas leyendas plasmadas en pancartas, los jóvenes manifestaron su sentir en torno a lo sucedido con la joven de 18 años, Lidia Andree, quien fuera privada de la vida el pasado 1 de julio en la capital sinaloense.

"Hoy no estamos todas", "Nos falta una", "Ni una más, ni una menos", "Queremos vivir, no sobrevivir" eran algunas de las frases que se podían leer y con las que los jóvenes reclamaban justicia por Lidia.

La manifestación que inició en la escalinata de la céntrica Catedral continuó por la avenida Álvaro Obregón para tomar la calle Zaragoza con rumbo a la Fiscalía General del Estado.

"Por Lidia, ni una más", "Estamos para apoyarnos, no para perjudicarnos", eran algunas de las consignas que durante el trayecto lanzaban los manifestantes por el puente Teófilo Noris, siendo escoltados por elementos de tránsito y Policía Municipal, lo que ocasionó que el flujo de autos se volviera lento por el sector del Tres Ríos.

A su llegada a la Fiscalía General del Estado, los jóvenes se plantaron frente al recinto y a un solo grito exclamaron "Justicia por Lidia y por todas las que nos faltan".

"Estamos cansadas de vivir con terror, si tocan a una, nos tocan a todas, hasta cuándo terminará esto, queremos vivir, no sobrevivir", expresó una de las manifestantes.

Rosa Neris, integrante del Colectivo Sabuesas Guerreras, señaló que la Fiscalía ha minimizado este tipo de acciones argumentando que todo en torno al caso de Lidia iba bien, que no era necesario hacer marchas, por lo que en esta manifestación no participó ningún familiar, porque la fiscalía no se lo permitió.

"La Fiscalía siempre ha tratado de evitar todas estas marchas, porque se niegan a reconocer el grave problema que hay sobre los temas de desaparición, feminicidios, y no se vale que la fiscalía haga este tipo de cosas", resaltó Neris.

Señaló que México es un país abierto a la libertad de expresión, donde además, está permitido realizar marchas que son pacíficas.

Calificó además, como un hecho lamentable lo sucedido con esta joven de 18 años por la que hoy se pide justicia, y que no es posible que la fiscalía trate de opacar estos actos, los cuales están permitidos en la ley.

"No sabemos si la familia se sintió agredida, o amenazada por la fiscalía, diciéndoles que no investigarían nada si realizaban este tipo de actos, porque son muy capaces de decir eso, no hay una empatía, si una situación como esta, le pasara al fiscal, de desaparecerle a un familiar, las cosas serían diferentes, porque se pondrían en los zapatos de todos esos padres que han perdido a una hija, esposa, o amiga " resaltó Neris.

La Sabuesa Guerrera criticó que la justicia ha sido nula para la gran mayoría de los casos que se han presentado en la entidad, que no existe la justicia en Sinaloa, la divina sí, pero aquí no existe, es nula.Hasta el momento, la fiscalía sólo ha presentado a tres de las cuatro mujeres que fueron implicadas en este hecho, de las cuales una de ellas fue desvinculada a proceso, saliendo en libertad, y una más sigue sin ser localizada.