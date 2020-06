Hoy no me puedo levantar podría regresar pronto a los escenarios

El productor, Alejandro Gou, organiza una noche de karaoke con parte del elenco para dar a conocer las nuevas fechas de temporada

Noroeste / Redacción

El musical "Hoy no me puedo levantar" será tal vez la primera producción de gran formato que regrese a la actividad teatral, después de que el Gobierno Federal diera la fecha para reactivar las labores no esenciales este 15 de junio; así que el productor Alejandro Gou organizó para hoy una noche de kareoke con parte del elenco para dar a conocer las nuevas fechas de temporada.

"Esto es algo que ya teníamos planeado, pero creo que es una buena manera de dar la noticia, explicarle a la gente cómo estará la situación, las próximas fechas y la gira, es una gran manera de celebrar con el público", dijo Carmen Sarahí quien da vida a "Ana" dentro de este musical.

De acuerdo a informador.mx, Carmen explicó que ya estaban ansiosos de regresar al teatro, porque ya extrañaban el escenario y la gente, sobre todo que es una obra que el público disfruta mucho, además de todas las canciones de Mecano.

Belinda, Jesús Zavala, Carmen Sarahí, Rogelio Suárez, Dai Liparotri y Fran Meric, realizarán un divertido karaoke con las canciones del grupo español Mecano, pero de manera virtual en el Facebook de Citibanamex.

El día de mañana a las 8:00pm, únete al Facebook Live de @Citibanamex para una noche de Karaoke 🎤 con Belinda, Jesús Zavala, Carmen Sarahí, Rogelio Suárez, Dai Liparoti y Fran Meric.#KaraokeHNMPL #EstamosConectados #Citibanamex #HNMPLhastasiempre #GouProducciones pic.twitter.com/el6hWYOPiW — HoyNoMePuedoLevantar (@HNMPL_MX) June 8, 2020

"Como son las canciones que cantamos en la obra y ya todos nos sabemos todo, porque no sé mis compañeros, pero yo me pongo a cantar en mi casa para que no se me olvide lo que me toca, pero aún así son canciones que ya las tengo más que estudiadas, ya las tenemos muy en el corazón".

Aunque Carmen no quiso revelar la fecha para el retorno de este musical a la cartelera, en la página de Instagram del montaje está anunciada la nueva temporada, que sería del 3 al 26 de julio.

"Nos tomará el tiempo que sea necesario para que sea seguro para la gente. Sigamos teniendo cuidado para que esto fluya como tiene que fluir, para que podamos salir de nuestras casas, es importante que, aunque nos den luz verde para salir, sigamos teniendo precauciones, lavándonos las manos, usando tapabocas y todas esas cosas que ayudan a que esto no se propague más".

Como tiene más que estudiado el libreto, Carmen considera que no será necesario practicar mucho o tener largas sesiones de ensayo, sólo necesitarán unas cuantas pasadas del musical y estarán más que listos.