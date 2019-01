Hubo ausencia de diÃ¡logo en el tema del presupuesto: Imelda Castro

Hubo ausencia de diálogo en el tema del presupuesto: Imelda Castro

Castro Castro explicó que ahora ambas partes están obligadas al diálogo, pues para que se apruebe el presupuesto con las reasignaciones o que procedan las observaciones que hizo el Ejecutivo, se requerirá el voto a favor de dos terceras partes de los Diputados, ya no la mayoría simple

LOS MOCHIS._ La Senadora Imelda Castro Castro señaló que en el tema del presupuesto estatal hubo ausencia de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"Si es que hay soberbia, falta de oficio político, o lo que sea, dejarlo atrás, como creo que ya lo dejaron. Es un tema de gobierno dividido, donde es complejo y donde se requiere hacer un gran esfuerzo de consenso y de colaboración", dijo.

"Necesitamos cambiar todos, y es muy difícil para un Ejecutivo que estaba acostumbrado a nada más enviar la iniciativa y que levantaran la mano los Diputados anteriores. O bien, con ellos platicaba y ya sabían cómo venía el presupuesto. Entonces no había problemas, pero ahora hay otra situación, y se necesita lo que ya se está dando: el diálogo", agregó.

Aunque defendió la legalidad de las reasignaciones por mil 600 millones de pesos al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019, apuntando que éstas responden a demandada de sectores que durante años no han sido atendidos, reconoció que se puede recurrir al veto y las observaciones para subsanarlo, 'y el Congreso lo hará si hay razón del Ejecutivo'.

"Me parece que ya avanzamos muchísimo, porque ya hay diálogo, porque ya se está subsanando cualquier error que haya, pero ese error no nulifica la atribución y la decisión para darle un rostro más social al presupuesto en Sinaloa. Me parece que estamos llegando a un momento muy importante", comentó.

"Es un tema de respeto a las atribuciones, no hay necesidad de confrontarse cuando cada quien tiene los instrumentos jurídicos, las atribuciones, para jugar su papel. Pero a veces la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es de contrapesos, para eso está, y a veces es de colaboración", añadió.

Cuestionada sobre los diferentes posicionamientos que dividieron a la bancada morenista, que ahora es mayoría en el Congreso local, dijo que ningún legislador puede ser reprendido por sus dichos, y aunque no comparta 'las formas de comunicar' de algunos Diputados, tienen la libertad de expresarse, teniendo en cuenta que cada quien es responsable de lo que dice.

"Hay que serenarnos todos, tranquilizarnos, trabajar en unidad, sin nulificar la crítica y la autocrítica en todos los casos", instó.

Sobre su labor en el Senado, Imelda Castro indicó que el trabajo legislativo se ha enfocado en reestructurar el sistema de justicia para poder combatir la corrupción, en un proceso que va iniciando, pero aseguró que no habrá impunidad en temas como desvío de recursos o enriquecimiento ilícito, y tocó especialmente el tema de Pemex.

Asimismo, informó que en el próximo periodo extraordinario de sesiones se tocará el tema de la Guardia Nacional y será prioridad la elección del Fiscal General de la República, mientras que en la agenda legislativa para febrero están contemplados los temas de las empresas 'fantasma', el acoso telefónico, las comisiones bancarias, y la Ley de Confianza Ciudadana.