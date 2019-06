Hubo desvíos en los fondos para el turismo y para el Fonden, y ya está la investigación, dice AMLO

Sinembargo.MX

El Presidente recordó que le presentaron un programa para enfrentar la llegada del sargazo al Caribe mexicano, en el que se proponía contratar a una empresa, pero que no le gustó.

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que se está terminando una investigación de desvíos de recursos públicos destinados a la promoción del turismo y otra sobre desvíos en la atención al problema del sargazo.

“Entre más reacción haya, más se van a dar a conocer las cosas. Y no me van a echar la culpa a mí. Tengo que aclarar, es mi responsabilidad”, dijo durante su conferencia matutina.

“¿Se acuerdan de todo el escándalo de que se iba a quedar sin promoción el turismo porque se iba a utilizar el fondo de fomento turístico para el Tren Maya? Pues ya estamos a punto de terminar una investigación de malversación de fondos, del Fondo de Turismo. Se llevaban el dinero al extranjero. Claro que vamos a informar”, agregó.

“Lo mismo el sargazo. Hoy veo una nota: ‘Se va a perder 20 por ciento la afluencia turística por el sargazo en la próxima temporada’. Ya están pronosticando que nos va a ir mal”, señaló López Obrador.

“¿Qué pasaba? Que tenían también el negocio del sargazo. Aunque parezca increíble. Eran capaces de declarar alarmas, Estado de Emergencia, para que entrara ese programa, el Fonden; era un barril sin fondo el Fonden. ¿Por qué? Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada. Todo se compra de manera directa. Y había toda una constelación de empresas al rededor del Fonden, que eran las que vendían todo: catres, láminas, despensas. Todo esto manejado por Gobernación. Miles de millones de pesos”, reveló desde Palacio Nacional.

Asimismo, recordó que le presentaron un programa para enfrentar la llegada del sargazo al Caribe mexicano, en el que se proponía contratar a una empresa.

“Me fui a la casa de ustedes y era la contratación de una empresa para atender el problema del sargazo. Leo el programa y no me gustó. ¿Qué no tenemos una institución como la Marina que tienen embarcaciones, aviones para tomar fotografías, para hacer estudios, con profesionales?”, narró.

“Para mi sorpresa”, detalló, “me encuentro una columna de Carlos Loret de Mola en donde ya está denunciando que el Gobierno va a contratar a una empresa: la que me estaban proponiendo”.

López Obrador precisó: “Se hace la mañana y les comento: fíjense, qué casualidad. Allí se va la decisión de que iba la Marina”.

“Es una enfermedad. Hacen falta cursos, talleres, sesiones de terapia para curar la corrupción. Es un problema. Yo los entiendo. Están molestísimos. Era un botín, el Gobierno. Ya estaba familiarizado eso de que ‘por qué te metes, por qué defiendes si no es tuyo el dinero público”.

Por eso, dijo, hay inconformidades. “Pero va para adelante la 4T”, dijo.