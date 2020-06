¿Hubo mil muertos en un solo día? Salud explica por qué hay retrasos en el registro de muertes por Covid-19

Según los datos abiertos de Salud, en lo que va de junio el día con más muertes ha sido el 1, en el que ocurrieron 163

La Secretaría de Salud informó este 3 de junio que se añadieron 1,092 muertes por Covid-19, pero también dijo que esto no hace a ese día ‘el más letal’ por el virus, pues no todas las muertes ocurrieron en las 24 horas anteriores.

En realidad, según la última actualización de las cifras oficiales, el 3 de junio solo tiene seis fallecimientos, pues los datos que se informan cada tarde no necesariamente son los que murieron el día anterior, sino los que se acumulan de fechas pasadas porque hay un retraso en el registro de muertes.

Las autoridades de Salud explicaron la forma en que registran y contabilizan las muertes solo después de que el 26 de mayo se informó de 501 nuevas muertes y se cuestionó si ese número de personas habían fallecido solo en las últimas 24 horas.

“Entonces, esto lo que explica que de repente parezca que suben los números. No quiere decir que ocurra en ese día, lo que quiere decir es que se reportan ese día por parte de los estados, ya sea porque ya estaba registrada la persona como enferma, ya estaba registrada como una defunción, pero no estaba el resultado de laboratorio, y en el momento en que llega en la plataforma de información se registra el caso fue confirmado por laboratorio, entonces, entra ese día en el reporte”, dijo López-Gatell el 27 de mayo.

Aunque los reportes sobre muertes por Covid-19 iniciaron el 27 de marzo, fue hasta ese 27 de mayo que la Secretaría de Salud explicó que las cifras representan una acumulación de fallecimiento por el virus que se van confirmando.

Y este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema por primera vez para aclarar que no es que México haya pasado de 500 a mil muertes en un día, sino que se ajustaron las cifras de días anteriores.

“Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas”, explicó.

¿Entonces por qué parece que en un solo día hubo más de mil muertos?

Salud informa cada día las muertes que se confirman ya sea por el resultado de la prueba de Covid-19 – que tarda de tres a cinco días – o por la comisión técnica, conformada por especialistas, que determina que una muerte sí fue por el coronavirus SARSCov2.

Pero no todas esas muertes ocurren el día que se dan a conocer en la conferencia del subsecretario Hugo López-Gatell y su equipo.

“(Las muertes) las comunicamos en tiempo real el día que se confirman, el día que se presentan al informe, pero no todas son del día que se presentan”, explicó este miércoles en conferencia luego de dar la cifra más alta para un reporte diario.

De acuerdo con una gráfica difundida en dicha conferencia las 1,092 muertes se registraron entre el 25 de marzo y el 3 de junio. La mayoría ocurrieron de mediados de abril a la fecha.

“Entonces, también conforme tenemos aquellos casos que están en el estado de sospechosos y pasan a confirmación, actualizan los índices, conforme se actualizan las defunciones se actualizan los índices”, detalló el subsecretario.

Aunque estas cifras cambiarán en los siguientes días, pues se tendrán resultados de pruebas y de análisis de defunciones.

A inicios de ese mes, los diarios The New York Times, Wall Street Journal y El País cuestionaron que las cifras de muertos por el virus serían ser mucho mayores al que reporta el gobierno.

“Una de las principales razones de la diferencia entre las cifras de muertos es la manera en que el gobierno federal está examinando, aprobando e informando los datos”, señaló el Times.

“Los resultados oficiales incluyen un rezago de dos semanas, dicen personas que conocen el proceso, lo que significa que no se dispone públicamente de información oportuna”.

200 muertos diarios

En la última semana de mayo (del domingo 24 al 31) se registraron 2 mil 52 muertes.

Este mes ha sido el que ha registrado el mayor promedio de muertes diarias: 200 o más.

Los días en los que ha ocurrido más muertes son el 17 de mayo, con 322 fallecimientos; el 18, con 320 y el 24 con 304 decesos.

De acuerdo con un análisis del académico del CIDE, Sebastián Garrido, en los últimos 34 días el promedio de fallecimientos diarios ha sido de 200 o más personas por Covid-19. Además de todo mayo, Garrido señala que se incluyen el 26, 29 y 30 de abril con ese promedio de muertes.

La comisión que analiza las muertes

López-Gatell dijo este miércoles que desde hace unas semanas se instaló una comisión técnica que específicamente está revisando métodos complementarios para identificar las muertes por Covid-19.

“Esta comisión la conforman personas expertas en distintos campos, en infectología, en epidemiología, propiamente con experiencia en los sistemas de salud, gente que tiene experiencia formal y preparación en análisis de datos, en estadísticas, en matemáticas, etcétera”, señaló.

Estos especialistas revisan las actas y certificados de defunción para resolver si una muerte tuvo como causa el Covid-19.

En la Ciudad de México ya existe una comisión de este tipo, cuyo objetivo es “evaluar, a posteriori, los casos de Covid-19 tanto confirmados, como sospechosos, o probables, y ver qué desenlace han tenido para estimar cuál es la tasa de letalidad que, hasta el momento, ha tenido lugar en la Ciudad de México y el área metropolitana”, explicó en mayo pasado el maestro en Ciencias, Arturo Galindo Fragua, quien coordina la Comisión.