MADRID._ Hugh Jackman ha celebrado el tercer aniversario del estreno de Logan publicando en sus redes sociales imágenes nunca vistas del superhéroe que han causado furor entre los fans, que no han dudado en mostrar de nuevo su apoyo al actor, cuya imagen irá siempre unida a la del mutante de las garras, uno de los más carismáticos X-Men.

Ha sido en Facebook donde el intérprete australiano ha compartido las imágenes, en las que aparece caracterizado como Wolverine, mostrando su torso sin camiseta, en el que pueden verse múltiples cicatrices, además de un cuerpo atlético y esculpido en el gimnasio.

“Hace tres años, justo este día, Logan se estrenó. ¡Gracias por los muchos (y fueron muchos) años de sudor, de comer solo pollo al vapor y por el papel de toda una vida”, escribió como pie de foto en la red social.

