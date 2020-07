Hugo David llegó de Hidalgo para vivir en Culiacán los embates de la pandemia

El jornalero agrícola pide despensas para poder alimentar a su familia, que es originaria de Hidalgo. Actualmente vende helados y paletas para poder sobrevivir a la contingencia

Leopoldo Medina

Los embates de la pandemia han ocasionado que muchas personas de sectores desprotegidos hayan quedado varadas fuera de su lugar de origen y sin empleo, viéndose orillados a buscar la manera de sobrevivir cada día.

Uno de ellos es Hugo López Martínez, quien para poder llevar comida a su familia, desde hace dos meses se dedica a la venta de helados y paletas en calles y avenidas de la Culiacán.

Acompañado de su pequeño hijo de dos años llamado también Hugo David, recorre los autos sobre la calle Vicente Guerrero, a un costado del Zoológico de Culiacán, ofreciendo a los conductores paletas, helados de jamaica, o de chocolate.

En su rostro se refleja el cansancio. Con un pañuelo seca el sudor de su frente ocasionado por el sol abrasador del mediodía, pero a él eso no le importa, pues sabe que si no vende, no tendrá para pagar la renta, ni para llevar comida a su esposa y dos hijos más, quienes también venden helados en otros puntos de la ciudad.

“Hace cinco meses llegamos a Culiacán, somos originarios de la ciudad de Hidalgo, mi familia y yo estábamos trabajando en el campo, en la siembra de tomate, pero por la pandemia todo se detuvo, y pues nos quedamos sin dinero, tenemos que pagar la renta, y que quede algo para comer”, señaló.

López compartió que, en estos dos meses que lleva vendiendo estos productos en la calle, no ha sido fácil para ellos, pues no siempre se vende todo, pero él no se queja, pues dijo, hay otros peor que él, que no tienen nada.

“En un día, si vendo todo, puedo ganar unos 500 pesos, eso nos ayuda un poco, además, hoy gracias a Dios nos prestaron una casa, pero sólo una parte de ella, la cual sólo utilizamos para dormir, porque el dueño de la casa metió a sus parientes, y pues en el día no podemos estar ahí, hasta que llegue la noche para dormir”, indicó.

López comentó que mucha gente lo cuestiona sobre por qué trae al niño, pensando que lo utiliza para sacar dinero y así comprar drogas, pero él asegura que no es así, que él trae a su hijo porque no puede dejarlo en la casa solo, y porque su esposa se lleva a los otros dos con ella a vender los helados.

“Lo que estoy haciendo es para mi familia, para su beneficio, porque no tenemos trabajo, y de algo tenemos que vivir mientras termina esto del virus, porque ha sido muy difícil para nosotros todo esto”.

Dijo que le gustaría encontrar otro lugar donde pudiera estar con la familia, descansar un poco durante el día, para eso, ha buscado apoyo, pero hasta el momento, no se ha presentado quien pueda solucionarles esta petición.

“Para mí no pido nada, ayuden a mi familia, necesitamos comida, nuestra economía no es buena en estos momentos, y me pesa por mis hijos, ellos no tienen la culpa, yo sé que teniendo qué comer en casa, mi esposa no tendría que salir a la calle, ni yo expondría a mi hijo, pero estamos necesitados, y pues gracias a Dios, poco a poquito pasamos cada día”, resaltó.

Hugo David espera pronto poder regresar a su casa en Hidalgo, solo espera reunir un poco más de dinero, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía, que le compren helados o paletas si lo ven por alguna de las avenidas de la ciudad.

Para apoyarlo

Hugo López Martínez y su familia viven en el callejón Coloso, ubicado a espaldas de las oficinas de Megacable ubicado por la calle Vicente Guerrero y Rosales, a donde él y su familia suelen llegar después de las 19:00 horas.

Sus hijos son un varoncito de 2 años de edad, uno más de 12, y una niña de solo 4 años.