Humanizar la información, el compromiso de los medios: Adrián López

El director general de Noroeste participa en el foro 'La nueva comunicación cultural y las nuevas tecnologías', con otros directivos de medios

Nelly Sánchez

Ser preciso, riguroso, ético, pero también proveer de sentidos que humanicen la informaciòn y construir de escenarios que permitan dotar de sentido cultural y narrativo, a las sociedades a las que sirven es es el principal compromiso de los medios de comunicación, aseguró Adrián López Ortiz.

"De lo contrario", aseguró el director general de Noreste, "no estaríamos cumpliendo nuestra tarea más básica, ni nuestra aspiración que es ayudar a la gente a que se pueda imaginar una sociedad mejor, una comunidad más habitable y un futuro mejor".

Al participar en el Foro Virtual Enjambre de Ideas: Cultura y Pandemia, que tuvo como tema La nueva comunicación cultural y las tecnologías de la información, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, López Ortiz dijo que una de las responsabilidades de los medios de comunicación es la de ser un ente que forma cultura democrática junto con la sociedad civil.

"Es importante que pongamos el acento en nuestro rol dentro de una cultura democrática, un medio de comunicación busca proveer de contexto y sentido, y en este sentido la pandemia vino a cuestionarnos el contexto histórico que habíamos conocido o el más reciente", destacó.

La aceleración tecnológica se acentuó en la pandemia, dijo, pues la gente decidió comprar un Iphone, un Ipad, para pasar el confinamiento. Aunque reconoció que esta no es la realidad de todos, pues mucha gente se queda fuera de este entorno de digitalización y la lidia de forma más complicada.

Aún así, este nuevo contexto llegó para quedarse y cuando haya vacuna o tratamiento, probablemente regresarán muchas de las anteriores condiciones pero otras no y las nuevas quedarán de manera permanente, entre ellas como negocios en línea.

En este nuevo contexto, el reto de los medios es cómo construir sus audiencias y cómo hablarles.

"Hay que encontrar narrativas con sentido, contarle a la gente esta nueva realidad, con rigor periodístico, sentido ético y al mismo tiempo que las gráficas no deshumanicen la pandemia... Ver la rueda de prensa vespertina es contar muertos, que es lo que nos ha pasado con la violencia y los medios tenemos una responsabilidad, de proveer sentidos que humanicen y es el principal compromiso con la sociedad".

Aseguró que la gente espera respuestas y también soluciones, a veces de contenido y otras de gestoría, contactos, una relación.

"Que maximizamos la voz porque sienten que no los atienden y en ese sentido hay desventajas en el nuevo contexto,la oportunidad de construcción colectiva y comunitaria para hablar con la gente que nos consume".

Andrea Miranda, editora general de El Debate, confesó tener sentimientos encontrados por estar en la pandemia.

"Es una posibilidad que a muchas generaciones no les tocó explorar, como vivir esta situación que es como un mundo irreal, porque hace cuatro meses estábamos en otras circunstancias y el día de hoy no podemos abrazarnos y esto nos lleva a interpretar la vida de otra forma, la cercanía de otra manera, encontrar otros valores de rangos que nunca hubiéramos explorado".

Dijo pensar en las generaciones actuales, de jóvenes que en este momento deberían conocer el mundo y tener sus primeras fiestas, no pueden hacerlo y no se están relacionando, pero no están solos, están completamente conectados.

Recordó que en 1997 ya había internet, que se formaban comunidades, salas de chat en las que se socializaba, se abordaban temas y esa comunicación, como la que se dio esta vez por la pandemia al terminar el ciclo escolar, ya existía.

"Este momento de pandemia sí es obligado por la situación sanitaria, pero tampoco ha habido mucho desarrollo en la cultura de comunicación, ahora seguimos usando tecnología, pero somos más conscientes, para entretenimiento, distracción, para negocios o cursos".

Juan Francisco Ayala, director de la empresa Ayala Valenzuela y asociados, consideró que es necesario acercarse y comprender el contenido de humanidad en cada medio, con los sentidos enfocados e instruidos y ante el bombardeo de información, recurrir a una búsqueda proactiva.

"La actual contingencia nos sorprendió como una ola gigante y no podemos poner resistencia pues nos arrastrará. Muchos seres queridos se fueron y muchos de los que se quedan se están quedando atrás por falta de pericia en participar en una sala virtual, por miedo a no saberla manejar o no tener quien les ayude a superar el reto".

Señaló que muchos no tendrán acceso a espacios públicos y es preciso hacer algo para integrarlos a la nueva forma de intercambio cultural y que la tecnología no sea un impedimento.

"Los medios debemos hacer mucho para que nadie se quede atrás, en 2020 ya no podemos postergar las competencias en el manejo de tecnologías, quienes no se incorporen, quedarán fuera del radar del mercado cultural".

Al final, Minerva Solano, directora del IMCC, destacó que todos están interesados en la conversación porque la cultura es un ejercicio de comunicación.

ORGANIZACIÓN

El foro es organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán y el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán. Estuvo moderado por Teodosio Navidad y fue presentado por Nelson Algandar.