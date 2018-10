Humilla Adela Micha a Sergio Mayer en su programa La Saga

Luego de tantos errores cometidos, la periodista aprovechó la entrevista para cuestionarlo por sus múltiples errores

27/10/2018 | 12:04 AM

MÉXICO._ El pasado 23 de octubre, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, visitó el espacio de La Saga conducido por Adela Micha, momento que la conductora aprovechó para cuestionar al diputado acerca de los errores ortográficos que ha cometido en redes sociales.

Y es que no conforme con la polémica generada por su llegada a la Cámara de Diputados, en días pasados el ex integrante de Garibaldi metió la pata a través de una publicación en Twitter en la que confundió a la Profepa con la Profeco, exhortando a la Procuraduría del Consumidor a salvar a los manatíes.

“Si hay correctores, ¿tú crees que en una frase de diez palabras estén cinco con faltas de ortografía? (…) ¿De verdad te lo crees? Ahora, aquí tu producción lo tienen (...)

- El tuit, dice Micha

- A ver si lo saca (una aplicación con la que falsifican tuits), para que veas cómo lo hacen (...) Yo reconozco cuando cometo errores, nadie es perfecto, pero tuve una guerra mediática en redes”.

- ¿Qué hacían?

-Te hacen un tuit falso... platicó. Fíjate cómo empiezan a crearlo ese app.. no existe el nombre, y así lo hicieron. El usuario no existe, ahorita lo van a crear que es con mi correo electrónico, incluso pones cuantos likes quieres. No aparece en mi cuenta, le toman una foto al tuit, es una imagen de pantalla, yo ya puedo subirlo.

- Quiten eso, no den ideas, pidió Micha.

Es importante para que ya no crean cuando hay imagen de campaña, una cosa son los tuits y los retuits... no está la foto, pero puedes tener la foto, tener el acceso, le tomas una foto y la gente le empieza a dar retuits, ahí le ponen la fecha, el horario...le pueden poner cuántos tuits..

El diputado reconoció que no es perfecto y que comete faltas de ortografía, como les ha pasado a todos, y que hay correctores que te corrigen.

"Lo que me estuvieron haciendo... Entran a mi tuits dice Serio Mayer Bretón co acento en la o, y en estos tuits dice Breton sin acento.

"Por supuesto que afecta, de por sí como figura pública sabes que estás expuesto siempre a que te estén criticando, no te permiten cualquier resbalón porque te empujan para que te caigas", contó.

Posteriormente, le preguntó si conocía la diferencia entre Profeco y Profepa, y al darle respuesta Sergio Mayer, la periodista elevó su tono de sarcasmo y dijo:

-Aaah, entonces sí sabe qué es la Profeco.

Dijo que con su familia ha tenido que ver con Profepa en el tema de la protección de animales.