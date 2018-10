HuracÃ¡n Willa ahuyenta a peloteros de Naranjeros de Hermosillo

Huracán Willa ahuyenta a peloteros de Naranjeros de Hermosillo

Bryce Brentz, Ryan Schimpf y Reed Garret no hacen el viaje a Culiacán, por lo que son dados de baja por la directiva hermosillense

Noroeste / Redacción

HERMOSILLO._ Los jugadores extranjeros de Naranjeros de Hermosillo, Bryce Brentz (jardinero), Ryan Schimpf (tercera base) y Reed Garret (pítcher relevista) no hicieron el viaje a Culiacán y no se presentaron el martes al primer juego de la serie ante los Tomateros.

Ante esta situación la directiva del club emitió un comunicado para informar que los tres jugadores fueron dados de baja por incumplimiento de contrato.

Ryan Schimpf

Juan Aguirre, gerente general de Naranjeros, indicó que la ausencia de los jugadores fue informada por el mánager Bronswell Patrick y ante las averiguaciones de la institución no de justificó el acto y fueron dados de baja.

“Son bajas definitivas, ellos ya no volverán a jugar con el equipo de Naranjeros, no hicieron el viaje y eso es una falta grave. El mánager reportó la situación antes de abandonar el aeropuerto (el lunes) y esperamos hablar con ellos y tomar las decisiones pertinentes y esa fue darlos de baja”, declaró.

Aunque no se dio a conocer de manera oficial la ausencia de los tres jugadores, se especula que optaron por no realizar el viaje por la alerta del paso del Huracán Willa por Sinaloa, lo que provocó se suspendiera el juego del martes en Mazatlán, pero no así en Culiacán donde los Naranjeros ganaron 8-3 el primero de la serie.

Nuevos refuerzos

Para suplir estas tres bajas, los Naranjeros anunciaron a dos nuevos refuerzos, con el pítcher relevista Dennis O’Grady y el jardinero dominicano Francisco Pegueiro.

“Ya tenemos gente lista, en los próximos días estaremos dando los anuncios pertinentes, tenemos a dos (reemplazos), el otro será anunciado cuando venga para acá, pero no es precisamente un infield”, señaló Aguirre.

O’Grady, de 29 años de edad, militó en su carrera en sucursales de los Padres de San Diego, y en el 2018 se integró a la Liga Independiente con el equipo de Long Island con récord de 6-4 en ganados y perdidos y efectividad de 3.82.

A su vez, Peguero, de 30 años, jugó con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana, donde tuvo porcentaje de bateo de .368, aportando 13 jonrones y 60 carreras remolcadas en los dos torneos del 2018.

ENTÉRATE De los 12 jugadores extranjeros en el róster Naranjeros al inicio de la temporada 2018-19, ya se han dado de baja a 6, siendo además de Bryce Brentz, Ryan Schimpf, Reed Garrett, los lanzadores Jaron Long y Scott Copeland, así como el jardinero Kyle Jensen por bajo rendimiento.

(Con información de Expreso Deportivo)